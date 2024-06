A Roccaforte due giorni con le penne nere, in festa per il raduno sezionale

Fervono i preparativi per l ’adunata della Sezione Alpini Mondovì che quest’anno avrà luogo a Roccaforte Mondovì in concomitanza del 70° di fondazione del gruppo e nel 10° anniversario dell’intitolazione di Piazza ANA (Ass.Naz.Alpini – unica in Italia) nei pressi del Palaellero in centro paese.

Il capogruppo ANA Roccaforte, Danilo Dellapiana dichiara: “I Soci ANA di Roccaforte hanno imbandierato il percorso della sfilata in centro paese, nonché ripulito e ripristinato alcune pietre degli scalini del marciapiede del monumento dedicato agli Alpini. Si pensi che il nostro monumento è stato eretto dagli alpini nel 1988 e alcuni dei soci che hano dedicato la manodopera, oggi sono ancora attivi per il suo mantenimento.”



L’operosità del Gruppo ANA Roccaforte non si ferma mai, come sottolinea il consigliere sezionale Fabrizio Bessone anch’egli iscritto al gruppo ANA Roccaforte, che ricorda: “Durante la pandemia vennero chiusi i cimiteri ed in un paio di mesi le erbacce crebbero e i fiori sulle tombe seccarono, fu così che il capogruppo Dellapiana fece il classico “giro di telefonate” e tra lo stupore dei cittadini si ripulirono i tre cimiteri di Roccaforte.”



L’idea semplice, ma efficace, venne ripetuta da altri gruppi della Sezione e lo stesso impegno venne rinnovato tutti i mesi per la pulizia dell’area esterna alla Pieve di San Maurizio, Patrono degli Alpini.

I Soci ANA vi aspettano sabato 15 e domenica 16 giugno con un fitto calendario di eventi aperti a tutti.