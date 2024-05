Mondovì, emozionante e partecipata messa per Santa Rita con la benedizione delle rose

L'amore e la forza di Santa Rita hanno accompagnato le celebrazioni per la sua festa, con una partecipata e sentita messa, che ha visto la partecipazione di moltissimi fedeli presso il Santuario nel Santissimo Nome di Maria - Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri.

"Santa Rita aveva bisogno di una rosa. E così noi abbiamo bisogno del suo colore e del suo profumo per sconfiggere il peccato e per trovare anche conforto" - è stato ricordato nel corso della funzione, al termine della quale, come vuole la tradizione sono state benedette tutte le rose portate dai fedeli.

Ricordiamo intanto che, venerdì 24 maggio, in occasione della festa di San Filippo, si terrà il concerto della Banda Musicale di Mondovì, in programma alle 21 presso il chiostro dei padri Filippini. L'ingresso è libero, dirige l'orchestra il maestro Maurizio Caldera. In caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa.

Qui il calendario della Solennità di San Filippo Neri:

Venerdì 17 maggio inizio Novena in onore di San Filippo con Santa Messa alle 8.30 e alle 20.30

Domenica 26 maggio Sante Messe alle 8 e alle 9.30; ore 17.30 vespro solenne e alle 18 la Messa solenne presieduta da S.E. Monsignor Marco Brunetti, vescovo di Alba. A seguire la cena sociale presso l'Osteria "Cavallo Rosso" di Villanova Mondovì.