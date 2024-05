Salvino Cannone è il nuovo segretario provinciale FISAC/CGIL

La FISAC/CGIL di Cuneo ha eletto il nuovo segretario provinciale. E’ Salvino Cannone, 57 anni, prima dipendente di UBI Banca e successivamente di Intesa Sanpaolo. Sostituisce Daniele Babolin che andrà a ricoprire altri incarichi all’interno dell’organizzazione.



La FISAC (Federazione Italiana Sindacale Assicurazioni e Credito) rappresenta in provincia i dipendenti (in maggioranza donne) delle banche, delle assicurazioni, delle esattorie e della Banca d’Italia.



“E’ un incarico di grande responsabilità e so di poter contare sulla grande capacità dei nostri dirigenti e delegati sindacali in tutta la provincia - dice il neosegretario - . Come nel resto del mondo del lavoro, la CGIL rappresenta un punto di riferimento per le migliaia di addetti che, anche nella nostra provincia, stanno affrontando la fase di tumultuosa trasformazione che il mondo finanziario sta attraversando”.