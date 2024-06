Desertetto di Valdieri, auto in fiamme in un cortile privato: sul posto i vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco provinciali, nel pomeriggio di oggi (sabato 15 giugno) a Valdieri.



Coinvolta un’automobile parcheggiata nel cortile di un’abitazione privata in località Desertetto, andata a fuoco per cause ancora da determinare. Il proprietario dell’auto è rimasto ferito, inalando del fumo.



Sul posto l’autobotte e la prima partenza da Cuneo, per i vigili del fuoco, ma anche emergenza sanitaria e carabinieri di Borgo San Dalmazzo.