Boves, incidente nella notte: con l’auto urta la cabina elettrica di via Rivoira

Incidente stradale a Boves, nella notte appena passata.



Coinvolta un’unica automobile, schiantatasi verso le 00.26 di oggi (domenica 16 giugno) per cause ancora da determinare contro una cabina elettrica in via Rivoira. L’urto ha privato della luce l’intero quartiere. Unico coinvolto il conducente del mezzo.



Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e l’emergenza sanitaria.