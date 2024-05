La compagnia cuneese Le Cirque Top Performers è stata scelta per un'operazione di Equity Crowdfunding

La compagine sociale attuale vede inoltre Stefano Di Santo e Andrea Tonini, anche loro fondatori che hanno creduto sin da subito in questo progetto “È straordinario il percorso che abbiamo ottenuto. Siamo stati applauditi da oltre 350.000 spettatori in 315 repliche, in 67 settimane. Possiamo performare molto di più e quindi crescere in maniera verticale” ci racconta Stefano di Santo. Intanto LE CIRQUE TOP PERFORMERS ha ufficializzato due tournée per il prossimo inverno. ALIS THEATRE nella sua conformazione originale che toccherà i principali teatri d’Italia e ALIS NEW WORLD, ovvero una nuova versione con nuovi artisti, sempre e rigorosamente tra i migliori Top Performers mondiali.

“La scalata per l’Europa passerà attraverso alcune direttrici prioritarie, tra cui l’ingresso di nuove figure professionali” spiega Andrea Tonini, “Abbiamo fatto dei test in Svizzera, Belgio e Marocco ed abbiamo avuto conferma della bontà dei nostri show. L’Europa non vuole essere un limite, ma un trampolino per il mercato worldwide” conclude Tonini.

Link diretto alla campagna early bird:

https://mamacrowd.com/it/project/cirque-top-performers

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=jBUdnWjjSHw