Toncoin: il token TON punta ai 9 dollari nel 2024

Toncoin ha registrato un aumento del 200% nel corso dell'anno, con una prospettiva di raggiungere i 9 dollari nel 2024. Mentre TON continua a guadagnare terreno nel settore delle criptovalute, la sua crescita non passa inosservata.

Tuttavia, c'è chi sostiene che Sealana potrebbe emergere come una solida alternativa. Sealana, una delle nuove meme coin basate su Solana, ha raccolto $2,2 milioni in prevendita fino ad ora, con un prezzo per token SEAL di $0,022. Secondo gli analisti del settore, il progetto ha il potenziale per aumentare di 100 volte con il listing, portando l'attenzione sulla mascotte ispirata a Gamer Guy di South Park.

TON punta a raggiungere i 9 dollari quest’anno

Collegato alla piattaforma di messaggistica Telegram tramite TON Network, Toncoin ha mostrato una crescita costante, consolidandosi con un Valore Totale Bloccato (TVL) superiore a $218 milioni. L'adozione delle applicazioni decentralizzate (dApps) di The Open Networks sta aumentando, il che potrebbe rappresentare un fattore critico per l'ascesa futura di TON oltre il suo attuale posizionamento.

Il mercato attuale vede Toncoin scambiato a oltre $6,36, con una capitalizzazione di mercato di $22 miliardi che lo colloca stabilmente tra le prime otto criptovalute per capitalizzazione di mercato. Nonostante una diminuzione leggera nel breve termine, Toncoin ha mostrato un tasso di crescita rapido, con gli indirizzi attivi aumentati del 110% negli ultimi sei mesi secondo Santiment. Con proiezioni rialziste che suggeriscono un superamento dei livelli di resistenza chiave a $6,52 e $7,23, gli analisti ritengono che Toncoin potrebbe ben presto sfidare la barriera dei $8 per raggiungere nuovi massimi storici.

Toncoin sembra quindi essere ben posizionato per raggiungere nuovi massimi nel 2024, con previsioni che indicano un obiettivo di $9. Nel frattempo, Sealana emerge come una promettente alternativa, con un forte potenziale di crescita supportato dalla sua natura meme e dalla facilità di accesso attraverso diverse criptovalute.

Sealana è la migliore alternativa a Toncoin?

Sealana potrebbe essere considerata la migliore alternativa a Toncoin? Vediamo insieme cosa offre questo nuovo progetto e come si confronta con Toncoin.

Sealana è una nuova meme coin basata sulla rete di Solana, che ha appena lanciato la sua prevendita. Il token nativo di Sealana è $SEAL, che è stato ideato ispirandosi a una foca paffuta e divertente, simile a Gamer Guy di South Park. Questo progetto è stato sviluppato sullo standard di programmazione Solana Program Library (SPL), che è noto per la sua velocità, scalabilità e bassi costi di transazione.

Sealana si distingue per diverse caratteristiche chiave:

Presale con Airdrop: Sealana ha semplificato gli investimenti in prevendita eliminando le inutili complicazioni. Gli investitori devono semplicemente trasferire SOL agli indirizzi del portafoglio di prevendita. I token $SEAL saranno “airdroppati” automaticamente ai portafogli partecipanti una volta terminata la prevendita.

Sealana ha semplificato gli investimenti in prevendita eliminando le inutili complicazioni. Gli investitori devono semplicemente trasferire SOL agli indirizzi del portafoglio di prevendita. I token $SEAL saranno “airdroppati” automaticamente ai portafogli partecipanti una volta terminata la prevendita. Lancio sul mercato: Sealana offre un unico prezzo di prevendita accessibile a tutti gli investitori, garantendo un lancio equo del token. Questo è diverso da altre prevendite che offrono sconti significativi ai grandi investitori privati.

Sealana offre un unico prezzo di prevendita accessibile a tutti gli investitori, garantendo un lancio equo del token. Questo è diverso da altre prevendite che offrono sconti significativi ai grandi investitori privati. Basato su Solana: Sealana sfrutta le potenzialità della rete Solana, che è diventata una scelta popolare per le nuove meme coin. Progetti come Bonk, dogwifhat e BOOK OF MEME sono esempi recenti di meme coin Solana che hanno registrato un'esplosione di popolarità e valore.

Prezzo accessibile: Il prezzo fisso della prevendita è di 6.900 $SEAL per 1 SOL. Il requisito minimo d'investimento è di soli 1 token $SEAL, pari a circa $0,22. Inoltre, le commissioni di rete su Solana sono estremamente basse, rispetto alle presale basate su Ethereum.

Come comprare Sealana

Se sei interessato ad acquistare Sealana a prezzi di prevendita, ecco una guida dettagliata:

Prepara un wallet compatibile con Solana: Scarica Trust Wallet, che è un'app sicura che supporta oltre 100 blockchain, inclusa Solana. Acquista SOL: Puoi acquistare SOL da uno scambio crypto regolamentato o direttamente da Trust Wallet utilizzando carte di credito/debito e altri metodi di pagamento. Trasferisci SOL al tuo wallet: Una volta acquistato SOL, trasferiscilo al tuo portafoglio. Questo è necessario per partecipare alla prevendita di Sealana. Trasferisci SOL all'indirizzo del wallet di Sealana: Utilizza Trust Wallet per trasferire SOL all'indirizzo del portafoglio della prevendita di Sealana. Assicurati di utilizzare solo portafogli privati, poiché le presale su Solana non richiedono whitelist o altre procedure complesse.

Aspetta l'airdrop di $SEAL: Dopo aver completato il trasferimento, i token $SEAL saranno “airdroppati” nello stesso portafoglio che hai utilizzato per trasferire SOL.

