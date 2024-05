Ascom Dogliani, Barbara Galliano è la nuova presidente

Barbara Galliano è la nuova presidente di Ascom Dogliani. L’elezione è avvenuta lo scorso giovedì 16 maggio presso gli uffici di via Marconi 10, a seguito del rinnovo delle cariche del Consiglio Direttivo.

Con la presidente Galliano, sono stati eletti la vicepresidente Eleonora Colombi, la tesoriera Anna Gabetti e il segretario Dennis Barroero. Completano il Consiglio Direttivo, in carica per i prossimi tre anni, Francesca Brocardo, Riccardo Destefanis, Giuseppe Olivero, Carlo Dray, Francesca Bordin, Erica Rainelli e Carla Maria Bruno.

«Ringrazio il Consiglio Direttivo per la fiducia accordatami – ha dichiarato la nuova presidente dell’Ascom Dogliani Barbara Galliano -. Con la tornata elettorale alle porte, che vedrà l’Amministrazione impegnata per i prossimi anni, avremo un grande lavoro da fare per portare avanti la buona sinergia tra il mondo delle attività economiche e le istituzioni locali. Vogliamo lavorare in modo propositivo e positivo con l’Amministrazione, per garantire la vitalità e la prosperità delle imprese, favorendone la crescita e lo sviluppo anche attraverso una maggiore visibilità turistica».

Riqualificazione urbana, parcheggi, manutenzione e decoro, sicurezza e sviluppo di mercati, fiere ed eventi sono stati gli argomenti al centro degli incontri che, nei giorni scorsi, il Consiglio Direttivo ha tenuto separatamente con i tre candidati alla carica di sindaco del Comune di Dogliani, vale a dire Ugo Arnulfo, Aldo Botto e Claudio Raviola.

«Confronto e collaborazione tra pubblico e privato sono strumenti essenziali per lo sviluppo locale – hanno dichiarato il direttore dell’ACA Fabrizio Pace e il responsabile della sede di Ascom Dogliani Fabrizio Pecchenino -. L'auspicio è di proseguire nel solco tracciato, per ottenere nuove opere e nuovi servizi, come quelli messi a disposizione dal Distretto Diffuso del Commercio Alba-Bra, che ha attivato sul territorio investimenti a fondo perduto per le attività commerciali, grazie alla sinergia tra i comuni e le associazioni di categoria. Auguriamo buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo e alla presidente Galliano, che sapranno portare avanti l’ottimo lavoro svolto negli anni precedenti».