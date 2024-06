Giovedì 13 giugno, il neo sindaco di Alba Alberto Gatto ha incontrato gli ex sindaci della città: Ettore Paganelli (1963-1970), Tomaso Zanoletti (1977-1990), Giuseppe Rossetto (1999-2009), Maurizio Marello (2009-2019) e Carlo Bo (2019-2004).

L’incontro nell’ufficio del primo cittadino al primo piano del Palazzo comunale, per un dialogo come primo confronto ufficiale del sindaco Gatto.

Proclamato primo cittadino martedì 11 giugno, il neo sindaco ha voluto subito confrontarsi con gli amministratori che hanno guidato la città in precedenza.

Durante il colloquio tra sindaci sono emersi aneddoti, episodi e consigli per il più giovane sindaco della Città di Alba arrivato alla guida della Capitale delle Langhe a 34 anni.

«Mi faceva piacere – spiega il sindaco Alberto Gatto – iniziare questo percorso alla guida della città incontrando tutti i miei predecessori, in un’ottica di confronto, partendo da quella che è stata la loro esperienza nella storia della nostra Alba, in cui ciascuno di loro ha contribuito incentivando lo sviluppo, la crescita ed il prestigio di cui oggi godiamo. Pertanto, partiamo dalla consapevolezza di quanto d’importante è stato fatto in passato, per lavorare con entusiasmo e speranza al futuro della nostra città».