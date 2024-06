Centallo, terzo mandato per il sindaco Chiavassa, che annuncia la Giunta: "Premiato il lavoro di anni"

Terzo mandato da sindaco e nono da amministratore per Giuseppe Chiavassa a Centallo. Una riconferma da 2346 voti e quasi il 72% delle preferenze. La sua lista “Insieme per crescere” ha ottenuto il 71,90% dei suffragi, contro il 208,10% dello sfidante Mariano Giraudo con la lista “Per Centallo”.



“Penso che i centallesi abbiano premiato il lavora fatto in questi anni – commenta Chiavassa -, prima con l'Amministrazione Panero e poi con la nostra, perchè vivendo in mezzo alla gente abbiamo sempre pensato a una città “verde”, prima ancora delle nuove politiche sostenibili, che offrisse buoni servizi e fosse a misura di persona, esaudendo le necessità e problematiche che stando sul territorio quotidianamente conoscevamo. Abbiamo inaugurato nuove strutture sportive e stiamo per appaltare una seconda palestra: una cosa importante per i giovani, ma anche la struttura polivalente che accoglie tante manifestazioni. Per la sicurezza abbiamo installato un impianto di videosorveglianza. Infine, abbiamo puntato sul fotovoltaico: coprendo quattro strutture e la quinta in arrivo, per poter fornire energia pulita per i nostri servizi, per questo – conclude - abbiamo intenzione di formare una comunità energetica”.



Ecco chi entrerà in Consiglio Comunale tra i candidati delle due liste.

Per la lista “Insieme per crescere”:

Antonio Panero con 185 preferenze

Gianluca Bianco 222

Alessandra Ferraris 135

Cristina Galfrè 185

Enrico Giacca 154

Francesco Giolitti 183

Guido Mattalia 301

Maura Migliore 226

Restano fuori:

Carla Battistino con 82 preferenze

Stefano Carena 45

Alessia Cucciardi 88

Domitilla Mandrile 123

Della lista “Per Centallo” oltre allo sfidante Mariano Giraudo, che entra di diritto, entreranno:

Angelo Origlia 49 preferenze

Davide Peirotti 54

Adriano Damiano 62





Convocato per giovedì 20 giugno il primo Consiglio,”perchè dobbiamo fare una variazione di bilancio per partire con la nuova palestra – spiega Chiavassa -.

Ed oggi ho definito la nuova Giunta: dalla roatese Cristina Galfrè, dal sanbiagese Gianluca Bianco, dai centallesi Antonio Panero (Scuola Cultura Biblioteca e Sociale) e Maura Migliore (Commercio Industria e Artigianato) e gli altri 4 consiglieri con deleghe alle Politiche giovanili, Manifestazioni, Parco Fluviale e Consorzi irrigui".