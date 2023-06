Un 36enne finanziere in servizio a Cuneo fra le tre vittime di un incidente stradale a Ventimiglia

C’è anche un militare in servizio presso il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Cuneo tra le tre vittime del drammatico incidente avvenuto questa mattina intorno alle 9.30, in una stradina particolarmente impervia del monte Grammondo, tra le frazioni di Calvo e Villatella di Ventimiglia, a ridosso della valle Bevera.



Ancora da ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto che, secondo i primi riscontri, ha visto l'auto (un fuoristrada Defender) finire in un burrone, ovviamente per cause ancora da capire, facendo un volo di circa 30 metri.



All’interno dell’auto dell'Istituto Geografico Militare, che probabilmente era in zona per una serie di verifiche sul territorio, due funzionari dello stesso istituto e due finanzieri.



Secondo le prime informazioni, confermate al nostro giornale dal Comando proviciale delle Fiamme Gialle, tra le vittime vi sarebbero i due militari dell'istituto e anche il finanziere in servizio nel capoluogo della Granda, di 36 anni, morto dopo il trasporto all'ospedale Santa Croce di Pietra Ligure.



Il volo dell'auto, secondo le notizie che arrivano dal luogo dell'incidente, sarebbe di diversi metri e, uno degli occupanti è stato sbalzato fuori dall'abitacolo.



L’allarme è scattato subito dopo e, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, il Soccorso Alpino, tre ambulanze, il personale medico del 118 e i Carabinieri oltre a due elicotteri, Grifo e Drago.

La ricerca del luogo dell’incidente è stata particolarmente difficile, vista la zona impervia. I soccorsi sono prima saliti dalla frazione di Latte verso Villatella, per poi spostarsi dalla parte opposta, tra Bevera e Calvo.

Il racconto dei soccorritori parla di una scena davvero drammatica. Difficilissima l'operazione di recupero degli uomini all'interno dell'auto. I due feriti sono stati trasportati in ospedale, in elicottero, al Santa Corona di Pietra Ligure. Purtroppo per il militare cuneese non c’è stato nulla da fare. Sul posto è intervenuto, in seguito, anche l'elicottero della Guardia di Finanza.