Il candidato Fdi alle Europee Stefano Balleari in visita ad Alba: "Il Nord Ovest è un motore economico trainante" [VIDEO]

Le infrastrutture, il miglioramento dei collegamenti con il Nord Europa per ottimizzare il traporto delle merci e risparmiare giorni di navigazione, ma anche l'agricoltura, le richieste e le necessità del settore: sono stati tanti i temi affrontati da Stefano Balleari, capogruppo Fratelli di Italia per la Regione Liguria, candidato alle Europee, durante la sua visita ad Alba, dove, accompagnato dalla candidata FDI della Circoscrizione Nord Ovest Antonella Tosi, ha incontrato, tra gli altri, gli assessori Emanuele Bolla e Silvia Calzolaro. Erano presenti anche i consiglieri comunali Sebastiano Cavalli e Clelia Vezza, il coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Giulio Abbate e l'avvocato Giuseppe Rossetto, ex primo cittadino albese.

Balleari, da oltre 20 anni in politica, e dal 2017 al 2020 vicesindaco e assessore alla Mobilità del Comune di Genova, ha voluto parlare delle prospettive del Nord Ovest: "Le infrastrutture sono una delle priorità che ci siamo posti perché il nostro territorio ha un'importanza economica fondamentale. I collegamenti dovranno essere valorizzati e ampliati sia su gomma che su ferrovia verso il Nord Europa, per risparmiare due giorni di navigazione e permettere alle nostre merci di avere infrastrutture di livello. In Europa potremo focalizzare l'attenzione sul tema perché si tratta di un'esigenza che non riguarda una regione specifica, ma è internazionale".

L'INTERVISTA [VIDEO]

Sull'agricoltura Stefano Balleari e Antonella Tosi hanno espresso la necessità di rimettere al centro i lavoratori, auspicando un cambiamento totale delle politiche europee. "L'attenzione del governo e di Fratelli d'Italia sulla questione è altissima, come ha dimostrato l'intervento del Ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida che ha permesso di mitigare le proteste dei trattori”, ha concluso Balleari.