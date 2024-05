Non solo Tav e Terzo valico per dare ossigeno al Piemonte, Cisl: "Giocare da protagonisti e non per obbligo"

Competitività, attrattività e posti di lavoro. Nuovo dibattito tra i candidati alla Regione Piemonte. Questa volta, a "casa" Cisl, si parla di infrastrutture. Alla presenza di Alberto Cirio, Gianna Pentenero e Sarah Disabato. Dunque riflettori accesi ancora su Tav, Terzo Valico, ma non solo. Visto che l'attualità, oltre che di cantieri, parla anche di problemi in autostrada, sui binari e ai valichi di frontiera.

Una comunità logistica e infrastrutturale

"Il Piemonte ha una grande opportunità che non può essere persa e che va giocata con più decisione di quanto fatto fino a oggi - dice Luca Caretti, segretario generale di Cisl Piemonte -: finora sembra si sia giocato più per obbligo che per convinzione".

"Bisogna creare una Comunità della logistica e delle infrastrutture dove enti pubblici, imprese e sindacati possano condividere la visione politica su prospettive economiche, lavorative e ambientali di questo settore", conclude Caretti.

Manca competitività, servono infrastrutture

Secondo lo studio proposto da Cisl Piemonte, la nostra regione e il Veneto sono le due regioni del Nord in cui si fa più fatica a slegare il numero di ore lavorate dalla produttività. Ben altro succede in Lombardia, Emilia Romagna o la vicina Rhone Alpes, dove la quantità di lavoro non è più vincolata al valore aggiunto prodotto. La spiegazione? Nel calo della componente industriale e nel mancato aumento dell'attività del terziario avanzato.

Bisogna quindi essere più competitivi per attrarre maggiori investimenti e persone con competenze. E la competitività si ottiene anche con il sistema delle infrastrutture: digitali, energetiche, ma anche di trasporto. E le questioni aperte sono proprio la Torino-Lione, il Terzo Valico e i cosiddetti assi secondari ai due corridoi.

Disabato: "Nuove opere, ma anche manutenzione"

"Dalla metro2 alla Asti-Cuneo il nostro Movimento ha posto grande attenzione in questi anni - dice Disabato - ma è importante anche operare sulla manutenzione delle opere gia esistenti, soprattutto a difesa del dissesto idrogeologico, come confermano i casi del Tenda e del Frejus. E poi ci sono in sacco di ferrovie sospese, ma che sono strategiche per i territori e le imprese, cui bisogna dare certezze".

Cirio: "Cambiate le maggioranze, Tav è tornata centrale"

"Un'opera come la Tav è in ritardo perché un governo, legittimamente, ha tenuto tutto fermo non ritenendola fondamentale - commenta Cirio - Ma ora le maggioranze sono cambiate e la logistica cosi come i collegamenti sono fondamentali per lo sviluppo si un territorio".

E aggiunge: "Bisogna vigilare giorno per giorno sull'avanzamento dei lavori nelle opere, non basta avere i soldi. Ma soprattutto bisogna anche essere centrali nel dibattito e nell'attenzione della politica".

Pentenero: "Recuperare il tempo perso"

"Ci sono emergenze emerse in contemporanea per una congiuntura di eventi - dice Pentenero - ma dopo tanta attesa e tanti ritardi bisogna interrogarsi sul perché ci mettiamo così tanto. E non certo per una mancanza di concertazione. Ma bisogna anche ragionare sui collegamenti interni alla nostra regione".