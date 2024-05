Regionali, Delia Revelli (FI): “Ecco le mie proposte concrete per il sociale, per migliorare la vita delle persone più fragili nella nostra comunità”

Delia Revelli, candidata alle elezioni regionali con Forza Italia, si distingue per la sua sensibilità e il suo impegno verso le tematiche legate alle disabilità, agli anziani e ai giovani. La sua dedizione e passione per il sociale la rendono una figura di spicco nel panorama politico attuale.

Un futuro inclusivo per le persone con disabilità

Da sempre, Delia si dedica con passione all'integrazione lavorativa delle persone con disabilità. Nella sua azienda ha avviato programmi di tirocinio sia con le scuole tecniche superiori di Cuneo che per ragazzi disabili attraverso progetti di inserimento lavorativo, offrendo opportunità concrete di inserimento nel mondo del lavoro. "Credo fermamente che il lavoro sia un diritto per tutti, e che attraverso l'integrazione lavorativa si possa migliorare significativamente la qualità della vita delle persone con disabilità," afferma.

Un impegno per gli anziani: la dignità al centro

Fortemente ispirata dalle parole di Papa Francesco, ha fatto dell'onore e della dignità degli anziani una delle sue priorità. "Gli anziani vanno onorati, così si riconosce la loro dignità. Non devono essere lasciati soli, e la politica deve fare la sua parte con concretezza," dichiara Delia. Si impegna a supportare le famiglie che si trovano in difficoltà nel prendersi cura dei loro cari anziani, promuovendo politiche che favoriscano un'assistenza adeguata e sostenibile.

Valorizzare i giovani: il futuro della nostra società

Delia crede fermamente nel potenziale dei giovani e nella necessità di dar loro fiducia in tutti gli aspetti della società. "I giovani devono essere soggetti attivi, attori del loro territorio, con la possibilità di partecipare e contribuire attivamente. Da parte nostra, dobbiamo essere rispettosi nei loro confronti e pronti a condividere e accettare le loro idee," afferma. Delia sottolinea l'importanza di avvicinare i giovani alle esigenze dei territori, coinvolgendoli in ambiti come l'oratorio, l'amministrazione comunale, il contesto scolastico, le associazioni culturali, sportive e di volontariato, e i progetti di sviluppo locale. "È fondamentale far sì che i giovani diventino protagonisti attivi della comunità, contribuendo con la loro energia e creatività allo sviluppo del nostro territorio," conclude.

Delia Revelli si presenta come una candidata giovane e dinamica, con una visione chiara e un cuore grande per le persone. Il suo programma elettorale si fonda su valori di inclusione, rispetto e giustizia sociale, con proposte concrete per migliorare la vita delle persone più fragili nella nostra comunità.