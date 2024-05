Il centrale albese Omar Biglino riconfermato dal Cannes nella Ligue A francese

Riconferma sicura per due dei tre cuneesi che hanno riportato il Cannes nella massima serie di pallavolo maschile francese.

L'AS Cannes Volley Ball, infatti, dopo aver blindato il tecnico Roberto Serniotti, nelle scorse ore ha ufficializzato anche la permanenza nella città della Costa Azzurra per il centrale albese Omar Biglino.

Per due stagioni a Mondovì, ma con trascorsi anche in SuperLega a Perugia e Siena, Omar avrà la possibilità di misurarsi per la prima volta nella Ligue A transalpina.

Non si sa ancora, invece, se il giovane opposto Luca Cardona, figlio del grande Maikel che oggi abita proprio a Cannes, farà ancora parte del club biancorosso.

Una curiosità: per la prima volta si ricostituirà, seppure in un duello a distanza, la coppia che fece grande Cuneo nel volley degli anni '90: Silvano Prandi sulla panchina dello Chaumont e Roberto Serniotti su quella del Cannes lotteranno per un posto al sole nella Ligue A.