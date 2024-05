Bra, servizi scolastici comunali: al via le iscrizioni per l’anno 2024/25

Dal 23 maggio e fino all’11 agosto 2024 è possibile iscriversi ai servizi scolastici comunali di mensa, pre-orario, post-orario e doposcuola per l’anno scolastico 2024/2025. Le iscrizioni dovranno essere effettuate esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale “Spazio Scuola” raggiungibile nella sezione Servizi scolastici del sito www.comune.bra.cn.it.

Il portale delle iscrizioni Spazio Scuola on line sarà attivo fino alle 24 dell’11 agosto. La mancata iscrizione sarà considerata una rinuncia al servizio. Le richieste di accesso ai servizi scolastici successivamente a tale data dovranno essere presentate on line mediante accesso allo Sportello telematico del Comune mediante richiesta di iscrizione tardiva al servizio mensa (con applicazione della tariffa intera), ovvero richiesta di inserimento in lista d’attesa per i servizi di pre orario, post orario e doposcuola; le richieste di inserimento in lista d’attesa saranno accettate previa verifica della disponibilità di posti.

Il servizio di mensa scolastica è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado con rientro pomeridiano. Il servizio viene addebitato in base al numero di pasti effettivamente consumati dal proprio figlio/a. Il pagamento del servizio va effettuato anticipatamente mediante ricariche periodiche.

Il servizio di pre orario consiste nell’accoglienza, vigilanza e assistenza ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie, nelle fasce orarie precedenti il normale orario scolastico.

Il servizio di post orario infanzia (continua la sperimentazione anche per l’anno scolastico 2023/2024) è attivato nelle scuole dell’infanzia che raggiungono il numero minimo di 10 partecipanti, dal lunedì al venerdì, per la durata di un’ora e trenta minuti a decorrere dal termine delle attività scolastiche e secondo quanto previsto dalla delibera di Giunta n. 77 dell’11/04/2023.

Il servizio di post orario scuola primaria è attivo esclusivamente nella scuola primaria E. Mosca, dal lunedì al venerdì, dal termine delle attività scolastiche e fino alle 18.

Il servizio di dopo scuola è rivolto agli alunni frequentanti le scuole primarie statali del territorio a tempo modulo, promuove attività educative di alto livello, finalizzate ad offrire supporto ed assistenza allo studio per lo svolgimento dei compiti e iniziative di gioco e svago. I genitori degli alunni che frequentano il servizio di doposcuola, potranno richiedere anche il servizio mensa.

Dovranno iscriversi on line:

tutti gli alunni che intendono accedere ai servizi scolastici per la prima volta;

tutti gli alunni che hanno già usufruito del servizio mensa nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 e intendono rinnovare l’iscrizione al servizio mensa anche per il 2024/2025;

tutti gli alunni che hanno usufruito dei servizi di pre orario, post orario, doposcuola e trasporto scolastico dedicato nel corso dell’anno scolastico 2023/2024 e intendono usufruire dei predetti servizi anche per il 2024/2025.

Per supportare le famiglie che necessitano di assistenza per la presentazione delle domande di iscrizione on line è sono attivi i seguenti sportelli:

- “Sportello Aperto”: presso l’Ufficio Scuola del Comune previo appuntamento al numero 0172-438238, dal lunedì al venerdì dalle 8,45 alle 12,45, il martedì e giovedì anche dalle 14,30 alle 16.30;

- “Sportello facilitazione digitale per il cittadino”: presso la Casa delle Associazioni di piazzetta Valfrè di Bonzo 2 aperto nelle giornate di lunedì (dalle 9 alle 12 e dalle 14,30 alle 17,30) e venerdì (9-12) senza necessità di prenotazione.

Quanto al pagamento dei servizi, viene mantenuta la duplice possibilità di pagare entro il 30 settembre 2024 una tariffa annuale agevolata, oppure di ricorrere ad una tariffa trimestrale da liquidare entro le seguenti scadenze: 31 ottobre 2024, 31 dicembre 2024 e 31 marzo 2025.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Scuola al numero 0172.438238 o alla mail: ufficio.scuola@comune.bra.cn.it. (rb)