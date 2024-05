Saluzzo, ecco i 26 nuovi consiglieri eletti del CCR

Dal 30 aprile all’8 maggio gli studenti della classi quarte e quinte delle Primarie e delle prime e seconde della Media sono stati chiamati a votare i loro rappresentanti all’interno del Consiglio comunale dei ragazzi (Ccr).

I votanti sono stati 715 su 752 aventi diritto (cause assenze): 345 per le Primarie e 370 per la Media con un coinvolgimento di 18 classi delle Primarie e 18 classi Media.

I candidati erano 58. Nelle definizione finale dei giovani consiglieri eletti, gli educatori che seguono il progetto hanno garantito una equa rappresentatività ad ogni plesso scolastico: 6 i neo consiglieri della Media, 4 i consiglieri della primaria “Musso”, 5 i rappresentanti della “Pivano”, 5 quelli della “Dalla Chiesa” e 6 della “Costa”.

Questo è l’elenco dei 26 consiglieri eletti in ordine alfabetico per cognome:- Alberto Alisea (1^ A – Medie)- Aouar Akram (4^ B – Dalla Chiesa)- Barberis Amalia (5^ A – Dalla Chiesa)- Basso Sofia (5^ B – Dalla Chiesa)- Battisti Edoardo (4^ A - Pivano)- Bressa Biagio (4^ A – Pivano)- Bussi Giselle (5^ A - Costa)- Chiabrando Viola Margherita (5^ B - Pivano)- Colmo Maddalena (5^ A – Musso)- Fina Samnuele (4^ B - Costa)- Giusiano Emilia (2^ F - Medie)- Lerda Francesco (1^ D - Medie- Margaria Caterina (4^ B – Costa)- Martina Lucrezia (5^ B - Costa)- Masha Dorian (1^ D - Medie)- Migliore Maria (5^ A – Musso)- Mucedola Isaac (5^ A – Dalla Chiesa)- Ndou Amanda (2^ B – Medie)- Pagliero Carlo (1^ E – Medie)- Peirone Cecilia (4^ B – Pivano)- Perlo Sebastiano (4^ A – Pivano)- Rabbia Beatrice (4^ B – Costa)- Sabena Santos Lorenzo (4^ A - Costa)- Salhi Mohammad (4^ C – Dalla Chiesa) - Terrando Tommaso (4^ _ Musso- Verra Giulio (5^ A - Musso).

Gli incontri, i confronti e le attività del Ccr riprenderanno a settembre dopo la pausa estiva e con la presentazione ufficiale del nuovo consiglio.

Il Ccr a Saluzzo, iniziato nel 2005, è un percorso di cittadinanza attiva che vede protagonisti i ragazze e ragazzi, ma impegna fortemente gli adulti (amministratori, tecnici del Comune, insegnanti, dirigenti, educatori, genitori), chiamati ad essere “facilitatori” di un processo di crescita e di esercizio della democrazia.