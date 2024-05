Le migliori crypto presale del momento

Il settore delle criptovalute è caratterizzato da grande volatilità, per cui non è facile comprendere in cosa convenga investire. Chi è alle prime armi o conta su un potenziale ritorno nell’immediato, può concentrarsi su alcune delle prevendite più interessanti del momento.

Ce ne sono in particolare cinque che stanno riscuotendo grande successo, spinte sia dalle loro caratteristiche uniche, sia da elementi come il divertimento dei meme, la potenzialità multi-chain, il learn-to-earn e molto altro ancora. Ecco quali sono e come investire in maniera facile in questi progetti molto promettenti.

Dogeverse: oltre $15 milioni in prevendita grazie alla sua natura multi-chain

Dogeverse è la prima meme coin a tema cane con natura multi-chain, che è sbarcata su ben sei blockchain, Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche e Base, consentendo ai suoi investitori di sfruttare una caratteristica come l’interoperabilità, scegliendo quella con i minori costi e la massima velocità di transazione.

Il progetto ha riscosso grande successo in prevendita, raggiungendo in poco tempo oltre $15 milioni e si prepara al listing di DOGEVERSE, al momento ancora in vendita la costo di $0,00031, appetibile per chi vuole entrare a far parte del settore crypto con un basso budget.

DOGEVERSE inoltre, costruito anche su Ethereum, sfrutta il Proof of Stake, infatti conta sul meccanismo di staking, con un APY attuale del 53%, per dare ritorni passivi ai suoi investitori anche prima della prevendita.

Per partecipare basterà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto e scambiare ETH, USDT, BNB, MATIC, AVAX o usare una carta di credito/debito bancaria per ottenere il numero di token desiderati, scegliendo se metterli subito in staking o meno.

Questa meme coin, secondo gli analisti del settore, potrebbe fare anche 1000x, per cui vale la pena tenerla d’occhio.

Sealana supera $2 milioni in prevendita e si prepara a un probabile 100x

Tra le migliori crypto presale del momento facciamo rientrare anche Sealana, che sta guadagnando popolarità grazie alla sua presale che, finora, ha raccolto oltre $2,2 milioni. Il token SEAL è venduto a $0,022, un costo basso e alla portata di coloro che vogliono entrare nel settore con un investimento base e poco impegnativo.

Costruita sulla blockchain di Solana, una piattaforma nota per le sue transazioni veloci e a basso costo, Sealana gode anche del successo della rete, che al momento vede anche SOL in notevole ripresa.

Secondo molti analisti, SEAL, grazie al divertimento dei meme, può fare 100x con il listing: per partecipare alla prevendita inizialmente si poteva accedere solo a Solana, mentre ora la meme coin può essere acquistata con SOL, BNB, ETH, USDT o una carta bancaria, dopo aver collegato il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale di Sealana.

WienerAI raggiunge $2,4 milioni in presale grazie ai meme e all’intelligenza artificiale

WienerAI si distingue da altre meme coin per la sua divertente mascotte, metà cane, metà salsiccia e metà bot di trading. Questa criptovaluta ha già raccolto oltre 2,4 milioni di dollari nella sua fase di prevendita, attirando l’attenzione degli investitori per il mix di divertimento garantito dai meme e l’utilità data dall’IA.

In realtà questa meme coin ha anche una certa utilità, infatti mette a disposizione il meccanismo di staking, con un APY attuale del 405%, che è anche disponibile sin da subito, visto che è possibile bloccare i token acquistati dalla presale, senza doverne attendere la fine.

Per partecipare alla prevendita di WAI, è necessario avere a disposizione un crypto wallet compatibile con Ethereum; si potranno poi scambiare ETH, USDT, oppure usare la BNB chain o una carta di credito/debito bancaria per l’acquisto dei token, che secondo gli esperti possono fare da 10x a 100x con il listing.

99Bitcoins introduce il learn-to-earn e ricompensa con i token 99BTC

99Bitcoins è un progetto che sta facendo proseguire bene la sua presale, ora a oltre $1,4 milioni, grazie anche all’introduzione della formula del learn-to-earn, che offre ricompense in token 99BTC in cambio dell’apprendimento del settore crypto.

Il token è di tipo ERC-20, costruito su Ethereum, e prevede di implementare un bridge con il formato BRC-20 sulla blockchain di Bitcoin. Il progetto include non solo quiz, moduli di apprendimento e simili sul sito, ma prevede anche il meccanismo di staking per consentire agli utenti di ottenere un ritorno passivo, attualmente pari al 1137% annuo.

Secondo gli esperti, 99Bitcoins raggiungerà $0,0045 alla fine del 2024, $0,073 nel 2025 e $0,8 nel 2026, per cui le previsioni relative al token sono positive, motivo per il quale vale la pena considerare di partecipare alla presale.

Per farlo, è necessario collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale del progetto e usare ETH, USDT, la BNB chain o una carta di debito/credito bancaria per ottenere il numero di token desiderati.

Mega Dice è il nuovo token del settore GameFi

Il token Mega Dice ($DICE), nativo dell’omonimo casinò online, sta guadagnando popolarità nel settore del GameFi, in quanto proviene da un sito affidabile e che si è fatto un nome nella nicchia.

DICE nasce sulla blockchain di Solana ed è attualmente protagonista di una presale che ha raggiunto finora $1,2 milioni, dimostrando il grande interesse degli utenti per questa nuova opportunità di guadagno. Mega Dice vuole infatti diventare il primo casinò crypto a remunerare i suoi giocatori con il proprio token DICE.

I detentori dei token avranno accesso a vari vantaggi in esclusiva, oltre a poter sfruttare il meccanismo di staking. Il progetto ha in corso anche un airdrop, suddiviso in tre stagioni, per vuole distribuire token DICE alimentando l’interesse degli investitori.

Infatti DICE è integrato nel casinò Mega Dice, per cui gli investitori possono utilizzare il token direttamente sulla piattaforma che, con oltre 50.000 giocatori attivi mensili, si posiziona come un punto di riferimento nel settore dei casinò crypto.

Vale quindi la pena considerare anche questa tra le migliori crypto presale del momento.

