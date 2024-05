Tutto sulla Youth League 2024 col Milan in finale

Forse non tutti sanno che esiste una sorta di Champions League giovanile che prende il nome di Youth League. Questa manifestazione include le 32 formazioni Under 19 delle squadre qualificate ai gironi della Champions League e le vincitrici dei campionati nazionali giovanili delle 32 federazioni calcistiche europee col più alto punteggio nel ranking UEFA.

Il criterio legato al ranking è il medesimo utilizzato per determinare l’accesso alla UEFA Champions League e UEFA Europa League nella stagione 2019/20. Il ranking non è immutabile ma dipende dai risultati ottenuti in Europa dalla singole federazioni calcistiche. Nel caso in cui una squadra soddisfa ambedue i requisiti, accesso alla Champions e vittoria nel campionato nazionale, essa beneficerà dei requisiti disponibili per il segmento Champions.

Le 32 squadre che accedono per tramite del percorso Champions vengono suddivise in 8 gironi che clonano l’andamento della competizione maggiore. Le prime otto vanno direttamente agli ottavi mentre le otto seconde affronteranno gli spareggi con le qualificate provenienti dai campionati nazionali. Queste ultime giocano tra loro a eliminazione diretta, andata e ritorno, dando vita ai sedicesimi e successivamente agli ottavi. Le otto risultanti affrontano le seconde dei gironi Champions, le vincitrici accedono alla fase finale della Youth League.

Nella stagione 2023 – 2024, conclusasi il mese scorso, l’Italia era rappresentata dalle prime 4 classificate della Serie A: Napoli, Lazio, Inter e Milan. Solo le ultime due, rispettivamente seconda nel Gruppo D e prima nel Gruppo F, hanno proseguito nella manifestazione. L’Inter Primavera è uscita ai Playoff perdendo contro i pari età dell’Olympiacos mentre il Milan ha proseguito la sua marcia fino alla finale. Lungo il loro percorso i giovani rossoneri hanno eliminato prima il Braga (4-2 dopo i calci di rigore), successivamente il Real Madrid (4-3 dopo i calci di rigore). Anche in semifinale il Milan ha passato il turno contro il Porto (4-3) sempre dopo i calci di rigore.

A rigor di logica ci si poteva attendere che anche la finale venisse decisa ai rigori ma così non è stato. I giovani rossoneri sono stati nettamente battuti (3-0) dai greci dell’Olympiacos nonostante che scommesse sportive online attribuivano al Milan Primavera il favore del pronostico.

Per quello che riguarda le prossime edizioni, a partire dalla stagione 2024-25 la UEFA ha stilato un nuovo regolamento che può essere così riassunto:

· Tutte le federazioni giovanili calcistiche europee parteciperanno alla manifestazione.

· Se una squadra si squalifica sia nel percorso Champions che in quello dei campionati, il posto vacante verrà occupato dalla seconda classificata del percorso nazionale.

· Il detentore del titolo della UEFA Youth League si qualifica automaticamente nel percorso Campioni Nazionali salvo che non sia già presente nel percorso Champions.

· La fase a gironi Champions rispecchierà quella della UEFA Champions League.

· Il percorso Campioni Nazionali sarà a eliminazione diretta, andata e ritorno. I club le cui federazioni hanno il ranking migliore inizieranno dal secondo turno.

· Al termine di queste fasi iniziali si disputerà un'unica fase a eliminazione diretta con partite secche a partire dai sedicesimi di finale.

· Il torneo si concluderà con una Final Four (semifinali e finale) giocata in una sede neutrale, così come accade ora.