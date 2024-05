Alba, domani, venerdì 24 maggio, Carlotta Boffa presenterà il suo programma elettorale

Carlotta Boffa, prima candidata a sindaco nella storia della città di Alba, domani, venerdì 24 maggio alle ore 20.30 presso il Palazzo dei Congressi, in piazza Medford ad Alba presenterà alla cittadinanza il suo programma e la sua squadra civica composta da tre liste di candidati e candidate al consiglio comunale.



"Per una Alba davvero di nuovo Capitale di Langhe e Roero, per una Alba Bella, per una Alba Giovane, per una Alba Sicura, per una Alba con vocazione Europea ed Internazionale".

Questi i capisaldi del Movimento Civico promosso da Carlotta Boffa al centro dello schieramento politico, caratterizzato da uno stile di governo ispirato al buon senso e all’equilibrio. Innovazione e cambiamento nel segno della ragionevolezza e del pragmatismo sono i pilastri del programma di Carlotta Boffa e del suo Movimento Civico di Centro.