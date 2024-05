Il ministro Zangrillo torna in Granda, a sostegno del candidato in Regione Piemonte Franco Graglia

Torna in provincia di Cuneo il ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, per rimarcare ancora una volta la vicinanza dei vertici di Forza Italia con il territorio della Granda e sostenere la candidatura di Franco Graglia, che della politica in mezzo alle persone per conoscere le criticità reali e dare il massimo per risolverle, ha fatto il suo personale modo di vivere il suo impegno verso i cuneesi.



L’appuntamento è per venerdì 24 maggio alle ore 18 a Bra, presso la sala conferenze del Centro Polifunzionale G. Arpino, in Largo della Resistenza.



Oltre al candidato alla Regione Piemonte Franco Graglia e al ministro Zangrillo, saranno presenti anche Francesco Racca - candidato alle amministrative della città di Bra - e i candidati alle elezioni europee Claudia Porchietto e Paolo Damilano.