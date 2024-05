Katia Manassero (Lega): “Venite a conoscermi negli incontri sul territorio”

Gazebo al mercato di Borgo San Dalmazzo per Katia Manassero, candidata alle elezioni regionali dell'8 e 9 giugno per la Lega, a sostegno di Alberto Cirio presidente. Un incontro “in casa” con i cittadini e le cittadine di Borgo, per lei che qui vive e lavora.

Imprenditrice artigiana di 45 anni, è consigliera di maggioranza a Borgo San Dalmazzo e presidente di zona di Confartigianato Imprese Cuneo.

“È bello e stimolante parlare con la gente, ho avuto un ottimo riscontro e si instaura un processo di ascolto reciproco”, ha commentato la candidata Katia Manassero.

Gli incontri sul territorio continuano nei prossimi giorni. Tutti i giovedì mattina, fino al 6 giugno, sarà presente con un gazebo al mercato di Borgo San Dalmazzo. Sabato 25 maggio sarà presente al gazebo della Lega dalle 15 alle 18 in corso Nizza. E domenica 26 maggio ancora a Borgo, dalle 10 alle 12, in piazza Martiri. “Venite a conoscermi – conclude Katia Manassero -. Sono pronta ad ascoltare proposte, consigli ed esigenze per poterle poi portare in Regione. Vi ricordo che potete votarmi da tutta la Provincia di Cuneo. Se volete darmi fiducia, sulla scheda verde, votate Lega e scrivete Manassero. È possibile dare due preferenze, ma il voto è valido se la doppia preferenza riguarda candidati di sesso opposto”.