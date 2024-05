Si terrà a Cuneo l’incontro tra il ministro Guido Crosetto e il giornalista Massimo Giletti

Si terrà il dialogo tra l’onorevole Guido Crosetto e Massimo Giletti: l’appuntamento è sempre per venerdì 24 maggio alle ore 18.30. Cambia solo la location: non più presso il castello di Morozzo ma al Centro incontri della Provincia in corso Dante a Cuneo, che dispone le attrezzature necessarie per un collegamento audiovideo



Sarà presente il giornalista Massimo Giletti che dialogherà con il ministro della Difesa Crosetto, in collegamento da Roma.



L’incontro è stato organizzato in occasione delle elezioni amministrative regionali ed europee, da Fratelli d’Italia provincia di Cuneo. “Il ministro Crosetto ci tiene molto a questo incontro”, spiega il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia.



All’evento saranno presenti i candidati alle elezioni europee, regionali ed amministrative, nonché l’onorevole Monica Ciaburro, l’onorevole Fabrizio Comba e il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Paolo Bongioanni, il capogruppo e il consigliere comunale a Cuneo Massimo Garnero e Noemi Mallone.