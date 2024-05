A Casteldelfino corso teorico e pratico per imparare a suonare la campana “baudetta”

Non è festa senza il suono di una campana. Un’antica tradizione che attraverso messaggi in musica ha scandito da sempre i giorni e i momenti di festa, in particolare quella della ricorrenza patronale.

Nell’ambito della collaborazione del Comune di Casteldelfino, in valle Varaita, con l’associazione “Alevè Libre” e la Pro Loco è nata Vilo’s Academy, che ha organizzato una serie di incontri, corsi di formazione tra le arti e l’artigianato in programma nei locali del Centro Culturale della borgata di Torrette alle 15.

Per due domeniche consecutive, il 26 maggio e il 2 giugno, ci sarà l’incontro teorico e pratico “Campane a festa” con l’esperto campanaro Paolo Marchetto che insegnerà la tecnica per suonare la “baudetta”, la campana che nei giorni di festa si suona manualmente con un martello.

Alle lezioni parteciperà anche Dino Murazzano, che ha trascorso vent’anni della sua carriera lavorativa a costruire campane e racconterà la storia di quest’arte antichissima.

Per info e prenotazioni chiamare lo 328.4468330 o scrivere a giordanino.katia@gmail.com.

L’iscrizione ha un costo di 5 euro.