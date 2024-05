Al via le Porte Aperte firmate Lab Travel Honda Cuneo per le categorie di Minivolley e Under 12

Tutte le bambine nate tra il 2012 e il 2015 che vogliono entrare nel mondo della pallavolo potranno usufruire delle giornate di open day messe a disposizione dal settore giovanile della società Cuneo Granda Volley.

Ogni martedì e giovedì, dalle 17.00 alle 18.30 gli allenatori qualificati Lab Travel Honda Cuneo prepareranno una serie di allenamenti per introdurre le partecipanti al mondo della pallavolo con un approccio ludico con l’obiettivo di formare le squadre della prossima stagione.

Le giornate di porte aperte dureranno da giovedì 23 maggio a giovedì 6 giugno, fatta eccezione per martedì 28 maggio, quando la palestra Media 4 sarà occupata dalla seconda giornata del “Volley Talent”, il progetto per giovani pallavoliste italiane che aspirano a giocare in Serie A1. Questa volta sarà il turno delle ragazze Under 18 (annate 2007/2008) che, sotto la supervisione dello staff della serie A1, cercheranno di entrare a far parte della Academy Cuneo Granda Volley.

Per maggiori informazioni si può contattare Danilo Giordanetto, al numero 329 327 8519.