Peveragno, la Compagnia del Birun propone il saggio spettacolo "Da dove nascono le favole"

La Compagnia del Birùn propone un saggio spettacolo dei ragazzi e bimbi dei laboratori teatrali dal titolo ‘DA DOVE NASCONO LE FAVOLE?’ a cura della regista Silvana Scotto e dell’insegnante Alice Mattalia venerdì 31 maggio 2024 alle ore 21.30 nel Cortile Ambrosino a Peveragno.

C’è una cosa che accomuna tutte le favole. Una cosa che poco o tanto con le favole c’entra sempre. Può essere sullo sfondo o avvilupparle interamente, essere spaventoso o rassicurante, conosciuto o quasi impenetrabile, ma senza di lui indubbiamente le favole non sarebbero le stesse, non avrebbero lo stesso sapore e la stessa magia. Anzi si può ben affermare che senza di lui non esisterebbero le favole. Cos’è? Semplice: il bosco.

È lì che nascono tutte le favole. È nel bosco che si libera la fantasia e si intreccia con le divertenti fiabe rivisitate e sceneggiate dai giovani attori e attrici della Compagnia del Birùn Arianna Balocco, Giorgia Bergamino, Azzurra Bettuzzi, Allison Camacho Garcia, Anna Maria Caruso, Agnese Dalmasso, Matteo Dalmasso, Estella Gastaldi, Greta Marsala, Alberto Mattalia, Margherita Mattalia, Beatrice Pellegrino, Carlo Pellegrino, Ethan Pellegrino, Margherita Pellegrino, Vittoria Pellegrino e dai piccoli Renzo Ammirato, Mia Fazliu, Sofia Forneris, Ayman Hout, Ishtar Hout, Jordi Ravotto.