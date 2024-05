Scarponi ai piedi verso il traguardo: alunni della Primaria di San Rocco Castagnaretta in gita per boschi e sentieri

Riceviamo e pubblichiamo l'esperienza degli alunni della Primaria di San Rocco Castagnaretta che, con le loro insegnanti, hanno trascorso due giorni insieme a Limone Piemonte, tra sentieri e boschi

Giovedì 16 maggio noi classi quinte, della Scuola Primaria B. Damiano di San Rocco Castagnaretta, che fa parte del comprensivo Soleri di Cuneo, ci siamo ritrovati alla stazione per prendere il treno diretto a Limone Piemonte, per trascorrere due giorni insieme e concludere il percorso scolastico dei 5 anni, in allegria e compagnia condividendo spazi, emozioni, saperi e nuove esperienze di crescita.

Sfidando la pioggia e ben equipaggiati, siamo stati accolti negli ampi e confortevoli locali del Museo dello sci, che è anche una biblioteca, dove abbiamo potuto approfondire, persino attraverso interessanti filmati, la storia degli abitanti delle nostre montagne, in particolare della Val Vermenagna, e dello sci che, da mezzo di trasporto, è diventato, con il tempo, uno sport.

Con una passeggiata nel bosco di circa 4 km, accompagnati da timidi raggi di sole, abbiamo raggiunto l'ospitale "Casa Via del Sale", presso la frazione Panice Sottana, che ci ha offerto camere calde, spaziose, pulite e accoglienti, pasti abbondanti e molto graditi, ampi spazi interni ed esterni per il gioco e per le rappresentazioni teatrali, da noi organizzate per la serata.

Il giorno seguente, accompagnati dall'esperta guida naturalistica Monica Dalmasso, abbiamo camminato per 8 km tra faggete e pinete scoprendo fauna e flora locali.

Così siamo arrivati tutti insieme in cima a Punta Buffe, simbolo del nostro traguardo raggiunto dopo 5 anni, tra salite e discese, fatiche e soddisfazioni; perché la scuola è anche questo: mettersi in gioco, imparare "sul campo", affrontare paure, condivisione, organizzazione, autonomia, collaborazione e fiducia tra alunni, insegnanti e famiglie. Consigliamo questa indimenticabile esperienza a tutti!

Gli alunni delle quinte E e H e le loro insegnanti