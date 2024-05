Calcio Serie D: "Grazie mister", il Bra saluta Roberto Floris

L'A.C. Bra rende noto che a partire dalla Serie D 2024/2025, Roberto Floris non ricoprirà più l'incarico di allenatore della prima squadra giallorossa.

Un rapporto sportivo e umano, con "Roby", partito e coltivato da lontano con lo stemma del Bra sul petto: da mister degli Allievi 2003 nel 2018/2019 con la storica apoteosi di Alpignano, al passaggio agli Allievi 2004 nel 2019/2020; da vice-allenatore in D nel 2020/2021 ad allenatore a partire dal 2021/2022, sempre in Serie D.

Nelle sue tre stagioni alla guida dei braidesi, due semifinali play-off consecutive (con il record di 74 punti del 2022/2023 ed annesso 2° posto) e i play-off sfiorati in quella da poco conclusa, con due ottavi di finale raggiunti nella Coppa Italia di D.A Roberto va il nostro ringraziamento per il suo lavoro svolto, dentro e fuori dal rettangolo verde, con impegno e professionalità: insieme, siamo cresciuti reciprocamente.

Gli auguriamo le migliori fortune nel mondo del calcio e personali, sicuri che potrà togliersi enormi soddisfazioni e raggiungere traguardi sempre più di spessore.

La parola a mister Roberto Floris: "Difficile spiegare in poche righe ciò che provo in questi giorni.​ È stato uno splendido viaggio ricco di emozioni​, partendo dallo storico titolo regionale​, per arrivare al passaggio in prima squadra condito da 2 anni di play​-off e il secondo posto con 74​ punti! Un viaggio durato​ 8 anni dove, con la collaborazione della società, abbiamo lavorato per portare questi colori nell'élite del Piemonte.​ Voglio ringraziare con tutto il cuore il presidente Giacomo Germanetti​, con Pietro Sartori e Piero Reviglio​, per aver creduto in me e avermi dato sempre fiducia incondizionata e supporto.​ Un grosso abbraccio al mio amico Andrea Burdese che è stato sempre al mio fianco anche nei momenti più difficili​. Grazie con tutto il ​cuore al mio staff, magazzinieri e segretari.​ Impossibile non ringraziare anche tutti i giocatori incontrati in questi anni​, per aver onorato questa maglia​ sempre.​ Un​o speciale ringraziamento ​va anche all'addetto stampa Danilo Lusso.​ Un grandissimo ringraziamento ai​ nostri tifosi del Bra F​ront, sostenitori leali e 12º uomo in campo.​ Arrivederci giallorossi, grazie Bra!".

L'A.C. Bra, nei prossimi giorni, comunicherà ufficialmente il nome del nuovo allenatore della prima squadra.