Motori: Giordano-Siragusa pronti per il "30° Rally Internazionale del Taro"

Periodo intenso per Matteo Giordano e Manuela Siragusa che, dopo la doppia premiazione a livello nazionale e provinciale avvenuta nelle ultime settimane tra Torino e Fossano, sono in partenza per la provincia di Parma.

Il "30° Rally Internazionale del Taro" rappresenta il secondo appuntamento dell'International Rally Cup - I.R.C. 2024, che vede la coppia cuneese in vetta alla classifica 4RM dopo la brillante performance di aprile all'Isola d'Elba.

A bordo della Renault Clio Rally3 di Kimera Racing, numero di gara 35, Matteo e Manuela affronteranno questa gara tutta su asfalto sui saliscendi parmensi, con partenza ed arrivo a Bedonia.

Sono sette le prove speciali programmate dagli organizzatori della Scuderia San Michele: nel tardo pomeriggio di venerdì si parte con la "Montevacà", poi sabato due passaggi sulla stessa "Montevacà", sulla "Folta" e sulla "Tornolo" per un totale di quasi 98 km di tratti cronometrati.

Queste le previsioni del pre-gara: "Tutto lascia pensare ad una gara ancor più difficile rispetto al Rallye Elba, in quanto questo rally non è molto lungo e molti dei nostri concorrenti conoscono il tracciato e le sue insidie.Per noi l'ultima partecipazione al "Taro" risale al 2016, ed era proprio un altro contesto.Partire bene sarà fondamentale così come gestire le gomme nella giornata di sabato, in cui l'eventuale sporco riportato in strada potrebbe diventare un fattore".