Racconigi Cycling Team: nel weekend doppio impegno agonistico a Gossolengo

Doppio impegno agonistico nell’agenda settimanale del Racconigi Cycling Team, che sabato 25 maggio sarà impegnato nella prima edizione del “Trofeo Alberto Burzoni alla memoria”, a cronometro, e domenica 26 maggio gareggerà nella terza edizione del “G.P. Città di Gossolengo - Trofeo A. Biondi - Memorial Rino Andrina”.

Entrambe le competizioni si svolgeranno sulle strade emiliane nei pressi della città di Gossolengo, in provincia di Piacenza. La prova contro il tempo, lunga 9900 metri, prenderà il via alle ore 14:00 dalla strada Regina, presso Villa Calciati, a Quarto di Gossolengo (PC),mentre la gara in linea, lunga 92 chilometri e ricca di saliscendi, scatterà alle ore 9:00 in punto da via Matteotti a Gossolengo, dove si concluderà poco meno di tre ore più tardi.

La formazione presieduta da Silvio Traversa e diretta in ammiraglia dal team manager Claudio Vassallo schiererà ai nastri di partenza della cronometro individuale di sabato pomeriggio la junior piacentina Arianna Giordani, quarta classificata a Ponte a Egola di San Miniato (PI), Bianconese di Fontevivo (PR) e settima a Bovolone (VR), la junior di Carpaneto Piacentino (PC) Alessia Sgrisleri, quinta classificata a “Pasqualando”, ottava al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano e decima domenica scorsa al “Gran Premio Città di Mirano”, e le atlete all’esordio della categoria junior: Dalia Buzzi, varesotta residente a Marzio, Sofia Cabri, emiliana di Serramazzoni (MO) e Silvia Ricciardi, piemontese di Airasca (TO).

Nella gara su strada di domenica mattina, invece, gareggerà anche l’under al primo anno di categoria Asia Rabbia, ai piedi del podio nelle gare di Nonantola (MO), di Cappella di Scorzè (VE) e decima classificata al “Trofeo Fondazione Mario Gottardini - Trofeo Fercam” di Bolzano.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TROFEO ALBERTO BURZONI ALLA MEMORIA” (CRONOMETRO) A QUARTO DI GOSSOLENGO (PC):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “G.P. CITTA’ DI GOSSOLENGO - TROFEO A. BIONDI - MEMORIAL RINO ANDRINA” A GOSSOLENGO (PC):

- Dalia Buzzi (Junior I° Anno, 30 Agosto 2007)

- Sofia Cabri (Junior I° Anno, 29 Ottobre 2007)

- Arianna Giordani (Junior II° Anno, 4 Novembre 2006)

- Asia Rabbia (Under I° Anno, 13 Dicembre 2005)

- Silvia Ricciardi (Junior I° Anno, 26 Settembre 2007)

- Alessia Sgrisleri (Junior II° Anno, 13 Settembre 2006)

TEAM MANAGER e DS: Claudio Vassallo

COLLABORATRICE TECNICA: Camilla Vassallo

MECCANICO: Antonio Vassallo

ACCOMPAGNATORE: Luca Mesce