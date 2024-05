Volley femminile A1: nuovo opposto per la Cuneo Granda Volley, ecco Dayami Sanchez Savon

"Sono felicissima e grata di fare parte della Cuneo Granda Volley. Non vedo l'ora di conoscere le mie compagne, la città ed i tifosi. Per me è una grande opportunità per conoscere il campionato italiano. Sono pronta a lavorare duro per aiutare la squadra in ogni modo possibile".

Così Dayami Sanchez Savon sul suo arrivo a Cuneo.

La cubana classe 1994 è alla prima esperienza in Italia, dopo una vera e propria carriera da giramondo. Infatti l'opposto ha giocato in diversi campionati europei (Francia, Ungheria, Spagna, Ucraina e Romania) e del resto del mondo (Cuba e Corea del Sud). Inoltre Sanchez Savon vanta diverse esperienze anche con la propria nazionale.

"L'esperienza di Sanchez Savon, soprattutto in ambito internazionale, può dare un mano importante alla formazione del nuovo gruppo squadra". Così i co presidenti Bianco e Manini sull'arrivo dell'atleta cubana.