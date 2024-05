Volley maschile: MC 1933 TOP Four Busca, grande gioia per la promozione in Serie C

A inizio stagione quando è partita la collaborazione tra il Cuneo Volley e il Volley Busca, che vedeva due squadre del settore giovanile cuneese andare a disputare con il nome di MC 1933 TOP Four Busca la Serie C e la Serie D nel capoluogo buschese, sicuramente non si pensava sarebbe finita con una promozione.

Gli atleti della Serie D allenati da Mario Barbiero, già Direttore Tecnico del settore giovanile biancoblù, hanno dominato il proprio girone riportando sole due sconfitte nel campionato.

Chiudendo da capolista, la compagine composta da tutti fiöi Under 17, si è così qualificata ai Play Off contro Aosta, Pallavolo Torino e Novara dove con 3 vittorie su 3 si è guadagnata la Promozione in Serie C.

«La stagione con la squadra under 17, che quest’anno ho guidato, è stata straordinaria; ho avuto il piacere di allenare un gruppo sempre attento, motivato e presente che mi ha seguito in tutto e per tutto. Abbiamo avuto una stagione con una regolarità imbarazzante; nella regular season della D abbiamo perso soltanto due partite e vincendo tutte le altre abbiamo concluso al primo posto, mentre nella U17 siamo arrivati alla Finale Regionale da imbattuti. Siamo usciti sconfitti dalla Finale contro Parella, ma abbiamo giocato una partita veramente di alto livello nonostante alcune sfortune capitate all’interno della gara. Il campionato di serie D si è poi evoluto nei Play Off, che non pensavamo minimamente di poter arrivare a disputare, e li abbiamo affrontati partita dopo partita, senza ansia e senza pressioni, riuscendo a mettere insieme 3 vittorie consecutive. Sono contento perché questi ragazzi sono riusciti ad apprendere quella che è la mia idea di pallavolo, riuscendo a mantenere bassa la percentuale di errore, ad essere incisivi in alcuni fondamentali come battuta e attacco ed essere molto caparbi in difesa; abbiamo veramente fatto dei numeri straordinari nella statistica in questo campionato. Adesso ce la godiamo questa vittoria perché non capita assolutamente tutti gli anni ed è giusto che i ragazzi se la godano e festeggino. Sono felice per la Società che ha investito e sta investendo tanto nel Settore giovanile, stiamo andando avanti con tutti i progetti e anche tutte le altre squadre, seppur con qualche piccola sfortuna, hanno fatto tutte un’ottima stagione arrivando in fondo a tutte le competizioni territoriali e quasi tutte le regionali. Dobbiamo ancora giocare la Final Eight DelMonte® Boy League 2024 e quindi credo sia davvero una stagione da incorniciare. Certo è che non ci fermeremo qua, abbiamo la voglia di far meglio, stiamo già programmando la prossima stagione; le squadre giovanili subiranno un assestamento, dovuto all’avanzamento d’età degli atleti, però sono convinto che lo slancio di quest’anno sarà utile affinché la prossima stagione sia di alto livello. Ringrazio la Società, nelle figure del presidente Costamagna, di Alessandro Marino e Guido Becchis e Deborah Merola che hanno supportato e seguito con grande attenzione, tutti gli allenatori che quest’anno hanno fatto un gran lavoro sacrificandosi anche in situazioni precarie in alcuni momenti. Un ringraziamento speciale a tutto lo staff che mi ha assistito in questo campionato: Gianpiero Tassone, Andrea Testa e Mauro Rizzo. Siamo riusciti a fare un gran lavoro di unità e qualità all’interno del gruppo, mantenendo alta l’attenzione e la voglia di fare bene.» - coach Mario Barbiero, Direttore Tecnico del Settore giovanile Cuneo Volley.

Gioia e orgoglio immensi per questo risultato da parte di entrambe le società sportive, che vogliamo trasmettere attraverso le parole di coach Barbiero e del capitano Fabrizio Marino.

«Siamo molto contenti per questa promozione che era sicuramente inaspettata. È stata molto importante anche dal punto di vista emotivo per superare la sconfitta in finale regionale U17 della scorsa settimana. Tutta la squadra ci tiene a ringraziare Mario, Mauro, Gianpi e Testa per averci portato fino a questo traguardo, la Società per averci permesso di giocare questo campionato, ma anche tutti i genitori e i tifosi che ci hanno sempre dato la forza per riuscire a giocare testa a testa con squadre molto forti. Adesso un pò di riposo e poi subito in palestra per lavorare alla prossima stagione.» - Fabrizio Marino, capitano della Serie D MC 1933 TOP Four Busca.

Serie D MC 1933 TOP Four Busca: Carlo Ballari, Alberto Costanzo, Luigi Matteo Dalmasso, Leonardo Drocco, Giovanni Girardi (L1), Federico Giraudo, Fabrizio Marino (K), Andrea Masoero, Elia Miglietti (L2), Alberto Pellegrino, Emanuele Sgura, Andrea Cosimo Vacca, Michele Verra.

I Allenatore: Mario Barbiero

Aiuto Allenatore: Gianpiero Tassone

Aiuto Allenatore: Mauro Rizzo

Aiuto Allenatore: Andrea Testa