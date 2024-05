Anche la monregalese Alice Filippi nel team regia della serie TV Sky sugli 883

Era il 1992 quando usciva il primo album degli 883 "Hanno ucciso l'uomo ragno". L'inizio di un successo inaspettato, con canzoni che, 32 anni più tardi, ancora sono conosciute a cantate.

La storia di Max Pezzali e Mauro Repetto, due adolescenti come tanti che si incontrato sui banchi di scuola, tra bocciature, amori, fumetti e tanta passione per la musica, diventa una serie tv Sky Original.

Otto puntate che raccontano la nascita del mito degli 883. Siamo alla fine degli anni '80 a Pavia, Max un ragazzino che ama i fumetti, dopo la bocciatura cambia scuola e trova un nuovo vicino di banco, Mauro: è l'inizio di una grande storia, ma loro ancora non lo sanno. La musica li unisce e insieme formano gli 883 con le prime canzoni, prodotte da Claudio Cecchetto.

La serie di Sky Studios e Groenlandiauna produzione prodotta da Matteo Rovere è diretta da Sydney Sibilla, Francesco Ebbasta e dalla monregalese Alice Filippi.

Sarà disponibile a ottobre in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.