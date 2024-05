Cambio al timone della Famija Albèjsa: Massimo Lampugnani è il nuovo presidente

Dopo 14 anni di presidenza retta da Antonio Tibaldi, la guida dell'associazione Famija Albèjsa passa ora al vicepresidente in carica, Massimo Lampugnani.

Massimo Lampugnani, consigliere in Famija Albèjsa dal 2005 e vicepresidente negli ultimi anni, resterà in carica per il prossimo triennio. Sarà affiancato dal vicepresidente Luigi Cabutto, dal segretario Giancarlo Rocca, dall’economo Giuseppe Giachino, dal tesoriere Teresina Mano e dai consiglieri Roberto Battaglino, Domenico Boeri, Franco Bolla, Daniela Cireni, Maurizio Cirio, Carmelo Franceschini, Gerardina Rollo ed Edoardo Rivetti. I revisori dei conti sono confermati nelle persone di Gabriella Rossotti, Corrado Germano e Maria Grazia Florio.



Fondata il 1° giugno 1955, la Famija Albèjsa ha avuto tra i suoi soci fondatori Edoardo Barbero, Luigi Bertoncini, Evangelino Bo, Sostene Cassone, Luciano Degiacomi, Mario Germano, Francesco Manzone, Mario Morra, Vittorio Riolfo, Piero Rolando, Federico Rossano e Giovanni Sisto.



Oltre al suo impegno nell'associazione, Lampugnani è attivo nel sociale come presidente del Gruppo Sbandieratori e Musici Terre Sabaude e del comitato di gemellaggio con Beausoleil. “Le attività proposte nella chiesa del San Domenico, in gestione della Famija Albèisa dal 1981, ci tengono impegnati tutto l’anno con appuntamenti di carattere culturale e concertistico. Sono stati recentemente portati a termine importanti lavori di consolidamento e restauro sulla navata destra del monumento stesso – racconta il neo presidente -. Proprio in questi giorni parte 'Italy & Usa - Alba Music Festival 2024', dal 23 maggio al 2 giugno, arrivato alla 21ª edizione".

Il mese di giugno della chiesa del San Domenico sarà ricco di appuntamenti: il 3 giugno si terrà il concerto finale di chiusura dell’anno scolastico dell'Istituto Musicale L. Rocca; dal 4 al 9 giugno la mostra di disegni delle scuole del territorio intitolata “Buoni frutti per tutti”; l’8 giugno la presentazione del libro "La donna del ferro" di Clara Camaschella; dall’11 al 23 giugno una mostra di opere donate all'Asl Cn2 per un'asta di beneficenza a favore della ricerca sanitaria; dal 25 al 30 giugno una mostra di elaborati pittorici selezionati al concorso per allievi del CPIA di tutta Italia, a cura del CPIA di Alba.



Per celebrare il rinnovato gemellaggio musicale con Böblingen, la chiesa di San Domenico ha recentemente ospitato il coro Vocalix di Böblingen, che si è esibito insieme al coro Forever Young di Roddi, sabato 11 maggio.



Tra i progetti in cantiere dell’associazione vi è una nuova edizione del celebre libro di cucina “Il grande libro della cucina albese”, che sarà aggiornato e reso più facilmente consultabile, forse con una versione online oltre a quella cartacea.



“Diamo sempre grande spazio e importanza ai momenti di festa e condivisione, come dimostra il Carlevè Benefic di quest’anno, che ha visto la partecipazione delle maschere torinesi di Gianduia e Giacometta. Ogni evento della Famija Albèjsa ha una destinazione benefica, e si sta lavorando per ripristinare la “Festa d’Istà” in occasione del solstizio d’estate”, spiega il presidente, che sottolinea anche la nuova veste della rivista dell’associazione ”Le Nostre Tor", con una redazione rinnovata e potenziata.



“Sono onorato di rivestire questa incarico – commenta Massimo Lampugnani –, ma al contempo è una grande responsabilità, anche perché mi hanno preceduto indimenticabili presidenti come Giovanni Bressano, in carica per 35 anni. Io sono cresciuto col suo esempio, apprendendo tantissimo e soprattutto un modus operandi da utilizzare come associazione, per interloquire in modo corretto con le tante e diverse componenti della nostra comunità”.