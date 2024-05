Mondovì, cattivo stato di manutenzione per l'area verde in via San Bernardo

La minoranza consigliare di centrosinistra (Laura Gasco, Cesare Morandini, Davide Oreglia) ha segnalato, con interrogazione protocollata il 17 maggio scorso, il cattivo stato di manutenzione delle panchine e delle superfici asfaltate della piccola area verde lungo via S.Bernardo all’altezza dei civici 36-38, nel quartiere Ferrone.

Il gruppo fa notare come la piccola area verde (con quattro panchine di tipo diverso ed un tavolo da pic-nic) sia dislocata in un’area ad alta densità abitativa e ad alta frequentazione anche pedonale di cittadini, specie giovani e giovani famiglie.

I consiglieri chiedono dunque con quali tempi e con quali modalità (se con una radicale riprogettazione, una semplice manutenzione o la sostituzione delle panchine, il ripristino del manto del vialetto) l’Amministrazione intenda intervenire per riportare la piccola area verde di via S.Bernardo in condizioni di decoro, in modo da permetterne la fruizione.