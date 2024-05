Neive, da lunedì 27 maggio al via diversi lavori di asfaltatura: possibili disagi

A partire da lunedì 27 maggio, compatibilmente con le condizioni meteo, a Neive verranno avviati diversi interventi di riqualificazione, "volti a risolvere una serie di criticità riscontrate sulla pavimentazione in asfalto", come spiega una nota del Comune.

Prosegue l'avviso: "Conseguentemente sono state disposte ordinanze di regolazione del traffico veicolare, nei termini di divieto di sosta o di circolazione. In modo particolare si procederà con le asfaltature e regolarizzazioni di vari tratti stradali: zona frana attiva in Serracapelli e incrocio Serracapelli-Montubert (presso Azienda Vitivinicola Filippino), via Pellisseri, via Nuova del Campo, via Circonvallazione (area circolo sportivo). Sono stati per questo già posizionati i cartelli informativi, i segnali di divieto di sosta e di regolazione della circolazione. Ci scusiamo per i disagi che verranno arrecati".