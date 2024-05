Rifreddo, approvato il progetto per la pista ciclabile

Negli scorsi giorni è stata approvato il progetto della pista ciclabile che attraverso Rifreddo collegherà le piste ciclabili già presenti a Sanfront e a Revello creando così un percorso di Valle. Si tratta di un importante intervento finanziato dei fondi PNRR delle “Green community” per un valore complessivo di circa 800mila euro dei quali circa 250mila verranno spesi per opere sul territorio rifreddese.

Entrando nel dettaglio del progetto va detto che la parte più impegnativa dello stesso sarà rappresentata dalla realizzazione del tratto di pista ciclabile lungo la Strada provinciale 26 in direzione Revello.

Nella zona occorrerà, infatti, intervenire sulle banchine della provinciale, sui fossati che costeggiano la stessa e sui dislivelli presenti soprattutto sull’area verso il bivio che porta all’abitato del paese delle streghe. Una volta completata l’operazione si avrà così una pista ciclabile continua che va dall’attuale tratto di ciclabile sito in territorio di Revello fino all’interno di Rifreddo e più in dettaglio nei pressi dell’azienda Tuttonatura.

La ciclabile proseguirà poi con un tratto promiscuo attraversando l’intero abitato per raggiungere il ponte che collega rifreddo a Sanfront.

“Siamo felici - ha commentato il sindaco Cesare Cavallo - che la Regione abbia compreso l’importanza di creare collegamenti ciclabili a livello di vallata e ci abbia messo a disposizione questi importanti fondi. Si tratta sicuramente di un passo avanti notevole ma non possiamo nasconderci che l’interruzione della ciclabile nel tratto del ponte sul fiume Po tra Rifreddo e Sanfront rappresenta una criticità di non poco conto ed anche la promiscuità di alcuni tratti limiterà la fruizione e la bellezza del percorso. Rimane comunque la soddisfazione di aver lavorato bene a livello di Comuni e questo sicuramente non potrà che essere un buon viatico magari per migliorare ulteriormente il percorso nei prossimi anni”.