Successo a Mondovì per l'evento “Bertone, ritorno alle origini”

Si è svolto ieri, giovedì 23 maggio, a Mondovì l’evento “Bertone, ritorno alle origini”, dedicato alla celebre famiglia originaria del monregalese che ha regalato all’industria automobilistica decenni di grandi capolavori, tra sportive di grande pregio, concept da sogno e auto per tutti.

Con la partecipazione di un gruppo di ex dipendenti della Carrozzeria Bertone e di appassionati di auto e motori, la giornata si è focalizzata in località Bertoni, alla casa dove nel 1884 nacque Giovanni Bertone. Sesto di sette figli, dopo un breve periodo apprendistato da carradore, Bertone si trasferì giovanissimo a Torino: lavorò per alcuni anni presso la Diatto Automobili e nel 1912 aprì la sua bottega artigiana di carrozziere; fu l’inizio della Carrozzeria Bertone che, negli anni e con il figlio Nuccio, assunse fama mondiale creando tra i più significativi capolavori dell’automobile. Per l’occasione sono stati esposti due esemplari di X1/9, la celebre auto sportiva a due posti spider-coupé, costruita negli anni ’70 e ’80 da Bertone per Fiat.

L’evento è stato organizzato e coordinato da Gian Beppe Panicco, ex direttore della Comunicazione in Bertone (per oltre 30 anni), con la collaborazione del Club X1/9 Italia, club italiano del modello X1/9 con sede a Torino. Panicco ha intrattenuto i presenti raccontando le origini, la storia e le memorie del mito Bertone.