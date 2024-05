Un invaso da 30 mila metri cubi per lo sci: Prato Nevoso annuncia l'avvio dei lavori

Prato Nevoso annuncia che a breve partiranno i lavori per la realizzazione del nuovo invaso in località Trucca Sapè, la cui capacità di stoccaggio sarà pari a 30mila metri cubi d’acqua, garantendo così il completo e simultaneo innevamento dell’intera area sciabile.

Il cantiere (se a stretto giro di posta giungeranno le auspicate autorizzazioni burocratiche, unico tassello mancante per consentire la chiusura del cerchio) prenderà il via nelle prossime settimane, in tempo utile per assicurare il completamento dei lavori prima dell’inverno 2024/2025, durante il quale si riuscirà quindi già a beneficiare della risorsa idrica immagazzinata nel nuovo bacino, peraltro estremamente utile a livello sociale anche in estate in caso di prolungata siccità.

Un’opera innovativa, la cui importanza si traduce non soltanto nell’implementazione dell’innevamento artificiale ma anche e soprattutto nel regolare svolgimento della stagione sciistica, con annesse ricadute positive sull’intera vallata sotto i profili economici e occupazionali. Non va dimenticato altresì che l’invaso di Trucca Sapè avrà una grande valenza anche in chiave turistica durante la stagione estiva.