Cuneo, al Rondò dei Talenti il workshop "Welfare come leva di sviluppo per il territorio"

Giovedì 30 maggio dalle ore 14:30 alle ore 16:30, presso il Rondò dei Talenti in Via Luigi Gallo 1 a Cuneo, si terrà il workshop Welfare come leva di sviluppo per il territorio.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione di WELLGRANDA | Reti di Welfare (www.wellgranda.org), azione promossa dalla Fondazione CRC e realizzata in collaborazione con SocialFare I Centro per l’Innovazione Sociale con l’obiettivo di sviluppare e accompagnare azioni di sistema capaci di promuovere l’inclusione, il benessere sociale e culturale delle persone in provincia di Cuneo.

In questo contesto, l’appuntamento del 30 maggio ha l’obiettivo di favorire lo scambio di riflessioni sulle sfide che attendono la provincia di Cuneo e la condivisione di buone pratiche di welfare che possano ispirare la costruzione di nuove progettualità in rete.

Ospiti del pomeriggio saranno Flaviano Zandonai e Ivana Pais che, moderati da Lorenzo Bandera, Direttore editoriale Percorsi di Secondo Welfare, dialogheranno sul ruolo del welfare nello sviluppo territoriale e nell'economia.

Mauro Gola, presidente di Fondazione CRC, commenta: “Innovare il welfare e accompagnare il terzo settore nelle trasformazioni che interessano la nostra società rappresentano azioni fondamentali nel percorso di costruzione di una comunità più giusta, inclusiva e sostenibile. Grazie al progetto Wellgranda la Fondazione opera per migliorare la qualità della vita dei cittadini, in un’ottica di attivazione della comunità attraverso una forte sinergia con gli attori del territorio che operano in questi ambiti”.

Flaviano Zandonai, open innovation manager del Consorzio Nazionale CGM, racconta: "Il welfare su scala locale è ormai da decenni un importante incubatore di innovazione sociale. Ora sembra necessario un salto di qualità per intercettare traiettorie trasformative che provengono sia dal basso, sia dall’alto, cercando di far "atterrare" risorse e opportunità su scala nazionale ed europea".

Ivana Pais, professoressa ordinaria di Sociologia economica nella facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, sostiene che “Le piattaforme non sono solo infrastrutture digitali, ma modelli organizzativi che possono avere un impatto trasformativo sulle condizioni di lavoro, sulle relazioni con i clienti e sui rapporti istituzionali delle organizzazioni che erogano welfare".

Al termine degli interventi, un momento dedicato alle domande e al confronto sul tema. Per informazioni e iscrizioni: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-wellgranda-welfare-comeleva-di-sviluppo-per-il-territorio-896087290207