All’Istituto comprensivo di Bene Vagienna il progetto “Teniamoci il tappo”

Come di consuetudine, anche quest'anno l’Istituto comprensivo di Bene Vagienna, per sensibilizzare gli alunni al valore della solidarietà e alla cultura del riciclo dei rifiuti, ha proposto a tutti gli studenti il progetto “Teniamoci il tappo”.

Ragazzi e bambini si sono impegnati personalmente e con entusiasmo e sono stati riempiti molti sacchi di tappi di plastica da donare all’associazione “La Casa Do Menor” per finanziare progetti in favore dei bambini poveri dell’Italia, del Brasile e della Guinea Bissau.

Il momento più coinvolgente del progetto è stato quando Giorgio e Iacopo, volontari del Servizio Civile presso l’associazione, sono venuti personalmente in classe a salutare gli alunni e a sensibilizzarli ulteriormente all’iniziativa partita all’inizio dell’anno scolastico.

I due ragazzi hanno spiegato, anche attraverso la visione di un video e di giochi, in generale cos’è la Casa Do Menor, fondata dal monregalese Padre Renato Chiera, in che modo opera nel mondo, quali sono i suoi ambiti di intervento e l’utilità della raccolta differenziata e del riciclaggio dei tappi di plastica.

Da parte di tutti, insegnanti ed alunni, un grazie di cuore a Giorgio e Iacopo e a tutti i genitori per l’impegno profuso, ma soprattutto per continuare a credere in questo progetto che educa i ragazzi al rispetto dell'ambiente e alla carità verso il prossimo