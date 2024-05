Un'area fitness per la vita: piazzetta Aido a Bra si rinnova

Nuovo ampliamento ed abbellimento per Piazzetta AIDO che grazie ad un nuovo progetto fortemente voluto dal Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero sostenuto dalla Fondazione CRC e dall'amministrazione comunale braidese che forte del concetto di prevenzione a tutela della vita ha voluto creare un'area fitness immersa nel verde del Parco Sportivo Atleti Azzurri d'Italia di Viale Maddonna Fiori nella città della Zizzola, terra natia del beato Cottolengo e patria di Slow Food.

"Siamo soddisfatti e per certi versi onorati nel vedere come la realtà associativa territoriale braidese abbia voluto nuovamente mettere mano ad un'area che nel 2022 ha dato e reso memoria ai 45 anni di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo, una "piazzetta" che ritengo una delle più belle e caratteristiche d'Italia perchè rende memoria ad un gesto d'amore e porta una riflessione sulla generosità e bellezza del dono" - dice il neo Presidente AIDO della "Granda" Enrico Giraudo a cui fà eco Gianfranco Vergnano da tempo dirigente impegnato nel mondo del volontariato - "Tutto il consiglio direttivo non ha avuto dubbio alcuno nel dar vita a questo nuovo progetto, il terzo legato a Piazzetta AIDO che con il "taglio del nastro" di sabato 1° giugno 2024 alle ore 18 si abbellirà di una piccola, ma di certo carina e riteniamo utile area fitness per mantenersi in forma a tutela della vita nella speranza che il motto "non so per chi, ma so perchè" possa stimolare ad aderire alla donazione di organi tessuti e cellule a favore dei tanti pazienti, oltre 8.000, in lista d'attesa per un trapianto".