Fdi: approvato emendamento a sostegno delle compagnie teatrali amatoriali che diffondono le tradizioni piemontesi

Approvato, nel novero della Legge di Riordino, l’emendamento presentato dal consigliere Federica Barbero alla legge regionale 11.

La modifica consente di sostenere le compagnie teatrali non professionali che contribuiscono a diffondere e valorizzare le tradizioni e la lingua piemontese.

“Con questo emendamento - afferma il consigliere di Fdi, Federica Barbero, componente della Consulta per la valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e dialettale del Piemonte - si intende valorizzare le rappresentazioni teatrali nelle lingue e nei dialetti del Piemonte, svolte soprattutto a carattere amatoriale, che rappresentano un’occasione preziosa di promozione delle nostre tradizioni e del nostro patrimonio linguistico”.

“Le tradizioni piemontesi, incluse lingua e dialetti, sono fondamentali per la cultura del Piemonte, e rappresentano un patrimonio immateriale che definisce l'identità della regione. La lingua piemontese, con la sua ricca letteratura e storia, è un elemento di coesione sociale e culturale, testimonianza di un passato ricco di eventi e tradizioni. La sua valorizzazione e promozione è cruciale per preservare questa unicità culturale” aggiunge Barbero.

“Inoltre, sono soddisfatta che sia stato approvato, l’emendamento da me sottoscritto, per l’acquisto delle divise, degli strumenti e delle apparecchiature musicali dei Complessi bandistici. Le attività musicali svolgono un ruolo altrettanto rilevante nella promozione della cultura e nella formazione di nuovi talenti e nella coesione sociale. La musica popolare rappresenta un vero e proprio motore culturale, sociale ed economico per il nostro Piemonte” conclude Barbero.