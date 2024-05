Alla scoperta della delle scienze con gli alunni di Sant’Albano Stura

Nel corso di questo anno scolastico è stato svolto un progetto di continuità dal titolo “Junior lab” che ha visto protagoniste la classe 3°B della scuola Secondaria e le quinte della scuola Primaria di Sant’Albano Stura. Il progetto di continuità è stato coordinato dall’insegnante referente Daniela Salvatico della Primaria e dalla Prof.ssa Ilaria D’Angeli, docente di matematica e scienze della Secondaria.

Sono state svolte diverse attività scientifiche su argomenti molto vari, dalla fisica, approfondendo lo studio della caduta dei corpi o la costruzione di una camera oscura, alla biologia, tramite la costruzione di una cellula animale e vegetale utilizzando materiale di riciclo o l’estrazione del DNA da un frutto; dall’anatomia, attraverso la realizzazione di un’escape room dall’apparato digerente umano e la creazione di una cuffia rappresentante l’encefalo, all’alimentazione, realizzando un cartellone con le indicazioni dello zucchero contenuto nelle bevande, passando anche per l’astronomia, tramite la rappresentazione della costellazione del proprio segno zodiacale e l’uso dei software Stellarium e Google Earth Pro.

Le diverse attività sono state principalmente spiegate dai ragazzi di terza che hanno rivestito il ruolo di tutor, mentre altri lavori sono stati realizzati dai bambini di quinta con la supervisione delle due insegnanti e l’attività riguardante la luce e la costruzione di una camera oscura è stata interamente presentata dai bambini di quinta ai ragazzi delle medie. Il progetto è stato accolto con molto entusiasmo sia dai bambini che dai ragazzi, i quali sono riusciti ad imparare molto e soprattutto a trasformare le loro conoscenze in competenze. Si ringraziano, inoltre, le insegnanti Becchio e Rossi per la disponibilità al cambio orario che ha permesso lo svolgimento dei laboratori quando le circostanze non lo permettevano.