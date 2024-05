Spazzamondo, a Borgo circa cento partecipanti. Robbione: "Grazie a chi si è speso per ripulire un bene comune"

Tempo di Spazzamondo anche a Borgo San Dalmazzo ieri (sabato 24 maggio), l'iniziativa sostenuta dalla Fondazione CRC che ha visto tanti residenti - di ogni fascia d'età - attivarsi per ripulire la città dalla presenza di rifiuti abbandonati.



I partecipanti sono stati circa cento.



"Ringrazio la protezione civile per la attiva collaborazione, le cittadine e i cittadini, le scuole cittadine e i docenti che hanno partecipato a questa importante attività di attenzione verso l'ambiente" ha commentato la sindaca Roberta Robbione.



"È importante che ognuno faccia la sua parte, esiste un servizio di raccolta puntuale e efficace, chi abbandona i rifiuti, oltre a compiere un illecito, non pone attenzione alla comunità. Una città pulita e in ordine è un bene comune di tutte e tutti".