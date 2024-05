Elezioni, il sindaco uscente di Viola, Danilo Donetta traccia il bilancio della sua amministrazione

Mancano poche settimane al voto e, prima del rinnovo delle amministrazioni comunali, il sindaco uscente di Viola, Danilo Donetta traccia un bilancio di quanto è stato fatto dal suo gruppo nel corso dell'amministrazione.

"Siamo ormai giunti al termine della legislatura della lista “Indipendenti” che per dieci anni ha amministrato il Comune di Viola, da prima con il compianto Sindaco Giancarlo Rossi e in questi ultimi cinque anni dal sottoscritto Danilo Donetta.

Sono state molte le difficoltà che si sono presentate nel corso del nostro mandato: dalla troppa burocrazia alla crisi economica, dalla pandemia di Covid-19 agli eventi alluvionali, che hanno rallentato ed in parte compromesso alcuni nostri progetti. Nonostante ciò il mio gruppo, con impegno, buona volontà e passione ha cercato di andare incontro alle esigenze del paese. Pertanto mi sembra doveroso ringraziare tutti i componenti del mio consiglio, i dipendenti comunali, la Pro loco, le associazioni, l'intera popolazione, i colleghi amministratori, tutte le persone e tutti gli enti che mi hanno supportato nel corso dei due mandati. Il nostro impegno ha permesso di promuovere e portare a termine diversi progetti di cui vado a menzionare i più significativi:

Gara di appalto con affidamento della gestione della stazione sciistica di St Gréé alla Ditta Raimondi S.r.l.. Collaudo del ponte tibetano e interventi di manutenzione alla via ferrata Rocca dei Corvi. In collaborazione con la Pro loco e la popolazione si è provveduto ad installare la panchina gigante (Big Bench) inserita nel contesto del sentiero “Tre fontane e ena piatsa” (da noi realizzato). Adesione Azienda Turistica Locale del Cuneese, acquistando n. 1 quota. Adesione al Comitato Landandè con la creazione del percorso naturalistico ad anello (petalo giallo) in concomitanza con il Comune di Monasterolo Casotto. Affidamento della gestione del bar Sporting e relativi impianti sportivi a livello annuale non più limitato alla stagione estiva. Promozione dell’evento con cadenza annuale “Estate ragazzi”. Istituzione della DE.C.O. dei nostri prodotti tipici. Mantenimento e costante valorizzazione della fiera di Viola (terza domenica di agosto). Riqualificazione parco giochi e area verde capoluogo.

La collaborazione con l’Unione Montana Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida di cui facciamo parte, in relazione al progetto “Terre Autentiche”, un piano di sviluppo turistico molto importante per le nostre vallate. Istituzione dello Sportello Unico per l’Edilizia D.G.C. n. 48 del 26/09/2019. Avvio iter classificazione delle piste da sci in data 01/06/2017 con approvazione della Regione Piemonte DD 40/A2106B/2024 DEL 04/03/2024. Individuazione delle aree sciabili e di sviluppo montano con D.C.C. n. 18 del 04/12/2018, approvazione della Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale 29 novembre 2019, n. 19-594, approvazione propedeutica allo sviluppo della nostra stazione sciistica. Adozione del progetto preliminare di variante al P.R.G. per adeguamento al P.A.I., senza il quale numerose aree del nostro paese non potrebbero più essere oggetto di recupero o riqualificazione edilizia e allo stesso tempo penalizzate per l’impossibilità di accedere a nuovi finanziamenti pubblici.

Di seguito ho il piacere di riportare, con le relative quantificazioni, quanto è stato fatto da questa amministrazione:

Regimazione acque in loc. St. Gréé: euro 20.228, realizzazione sciovia “Vallone”: euro 830.000,00, interventi di manutenzione strade: euro 240.000, interventi di costruzione loculi: euro 130.000, fornitura ganci porta bici per seggiovia: euro 4.941, acquisto terreni in loc. St. Gréé: euro 25.010, manutenzione straordinaria acquedotto comunale: euro 15.807,54, miglioramento dei fabbricati di alpeggio: euro 186.726,58, lavori di abbattimento barriere architettoniche edificio municipale (ascensore): euro 58.776, adeguamento cabina elettrica in piazzale St. Gréé: euro 18.808,13, riqualificazione energetica illuminazione pubblica: euro 116.634,40, manutenzione immobili e infrastrutture comunali : euro 11.346, lavori di manutenzione impianti elettrici comunali e di illuminazione pubblica : euro 22.887,20, parco della Rimembranza lavori di adeguamento barriera protettiva: euro 11.597,90, ripristino manto bituminoso in via del Poggio: euro 9.866,95, manutenzione straordinaria per adeguamento dell'area soprastante la sala polivalente: euro 90.000, manutenzione e completamento sentieristica comunale : euro 8.174, Contributo del MIBACT per l'acquisto di nuovi libri per le Biblioteche anno 2020 euro 2143,26 e anno 2021 euro 1972,47 che ci ha permesso di rinnovare e riorganizzare la biblioteca civica, lavori di messa in sicurezza di beni appartenenti al patrimonio comunale nel capoluogo: euro 81.300,81, lavori di recupero e messa in sicurezza dell'ex sede municipale: euro 125.000, adeguamento e abbattimento delle barriere architettoniche in piazza Marconi : euro 90.000, manutenzione straordinaria e abbattimento delle barriere architettoniche marciapiedi in piazza Marconi: euro 15.000, manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico dell'impianto di illuminazione pubblica :euro 80.000, manutenzione ordinaria su beni e immobili comunali: euro 36.600. messa in sicurezza delle strade comunali: euro 83.790,52, manutenzione straordinaria per ripristino e messa in sicurezza strada comunale ponte via Castello: euro 18.000, efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica annualità 2023: euro 50.000. lavori di manutenzione straordinaria sulle strade comunali e relative pertinenze: euro 165.500, accordo di programma per il “miglioramento dell’offerta turistica invernale” – fornitura in opera di nuovo impianto di risalita a nastro trasportatore: euro 240.000 (contributo regionale) + 27.000 fondi comunali, affidamento progetto ispezione speciale seggiovia, stanziamento a bilancio: euro 570.000,00, approvazione progetto esecutivo videosorveglianza, in corso di definizione l’affidamento dei lavori: euro 130.000, appalto dei lavori di sistemazione idrogeologica sopra l’abitato di St. Gréé: euro 280.471,99, lavori di efficientamento energetico sala polivalente (in corso di realizzazione): euro 58.589,96, progetto di livello esecutivo per messa in sicurezza strade comunali: euro 150.000.

Questi sono stati gli interventi principali che noiosamente ho elencato, a testimonianza del fatto che l'immobilismo non è mai stata una caratteristica della nostra amministrazione, al contrario, sono state realizzate opere ed iniziative per diverse migliaia di euro e lasciamo il Comune di Viola con un bilancio sano e in positivo, forse avremmo potuto fare di più con maggiore collaborazione e risorse, ma sono certo che chi verrà dopo di noi avrà la possibilità e capacità di portare avanti i nostri progetti ed iniziative nel bene generale della collettività con uno sviluppo turistico ed economico.

Tutti, nessuno escluso, può aspirare a guidare un Comune come il nostro, ma credo siano necessarie almeno due condizioni: la coerenza tra il dire e il fare e l'onestà intellettuale di chi si dichiara al servizio del territorio e soprattutto della sua popolazione senza finalità di altro genere."

Il Sindaco uscente Donetta Danilo