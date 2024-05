Acquisto di un dominio: 5 consigli per non sbagliare

Quando si vuole avviare qualsiasi progetto online si parte da una scelta fondamentale: l’acquisto del dominio che ospiterà il sito web. Un nome di dominio può fare la differenza nel successo del proprio business, anzi ti diciamo di più: può incidere profondamente nel determinare se un sito sarà facilmente rintracciabile, oppure se si perderà nel mare di Internet.

Non sempre l'importanza di questa decisione viene compresa appieno, ma è bene sapere che un dominio non è solo un indirizzo web, tutt’altro: rappresenta l'identità del tuo brand online e può influenzare la percezione del pubblico, il posizionamento sui motori di ricerca e la facilità con cui i clienti ti trovano e ricordano.

Come fare dunque per essere sicuri di acquistare il dominio giusto? In questa guida abbiamo stilato per te cinque consigli strategici che ti consentiranno di attuare una scelta informata, effettuando un acquisto di dominio consapevole e mirato. Se anche tu vuoi evitare di registrare un dominio non adatto al tuo business, siediti comodo e leggi di seguito le nostre raccomandazioni.

1. Seleziona un nome facile da ricordare

Uno degli errori più comuni che si possono fare, quando si deve scegliere un nome di dominio, è optare per nomi troppo lunghi o complessi. Un indirizzo di dominio ideale dovrebbe essere breve, facile da ricordare e semplice da digitare. Più il nome è lungo, maggiori saranno le possibilità che venga scritto male o dimenticato.

Evitare l’uso di numeri può altresì aiutare a prevenire confusione. Ad esempio, se il tuo dominio è "film4you.com", potrebbe risultare ambiguo per gli utenti capire se "4you" debba essere digitato con la cifra 4 o come "for you", generando confusione e minore facilità di accesso al sito.

Anche i trattini dovrebbero essere usati con parsimonia: sebbene possano essere utili per separare parole e migliorare la leggibilità (es. "hotel-di-lusso.com"), il loro uso eccessivo può rendere il dominio più complicato da ricordare e digitare. Inoltre, i trattini potrebbero anche far sembrare il sito meno professionale rispetto ad un dominio senza: un altro aspetto da non sottovalutare.

2. Scegli una denominazione che rifletta il tuo brand

Un altro aspetto importante che riguarda il nome del dominio è questo: la denominazione dovrebbe riflettere il tuo brand, o in alternativa essere abbastanza accattivante da attirare l'attenzione. Se hai un brand già consolidato, è importante che il nome del dominio sia coerente con esso: ciò ti aiuterà a costruire la riconoscibilità e la fiducia del marchio.

Se invece stai iniziando da zero e vuoi creare un nome di dominio per un nuovo progetto, pensa a nomi che siano facili da ricordare e che abbiano una valenza positiva. Evita nomi che possono avere connotazioni negative o essere facilmente confusi con altri prodotti o marchi esistenti: un nome creativo e unico è la chiave di un dominio di successo, in quanto ti aiuterà a distinguerti dalla concorrenza e a rendere il tuo sito più memorabile.

3. Opta per un’estensione di dominio appropriata

Sappiamo che l’estensione del dominio, conosciuta anche come TLD (Top Level Domain), è la parte che segue il nome del dominio, come .com, .it, .net, ecc.

Ebbene, non tutti sanno però che la scelta dell’estensione è tanto importante quanto il nome del dominio stesso. Perché? Un’estensione sbagliata potrebbe incidere negativamente sulla percezione che gli utenti hanno del sito, al contrario un’estensione che rifletta la natura del tuo business ti aiuterà a fare branding.

I nostri suggerimenti? Le estensioni più comuni come .com e .it sono sempre scelte sicure, poiché sono le più riconoscibili e affidabili per il pubblico. Tuttavia, ci sono molte altre estensioni che possono essere adottate su settori specifici, o che possono aiutare a creare un nome di dominio corto ed efficace. Ad esempio, se gestisci un negozio online potresti considerare .shop; per un sito dedicato alla tecnologia, .tech può essere una buona scelta; per il mondo creativo, .art è una scelta altrettanto interessante.

4. Controlla la storia del dominio

Prima di acquistare un dominio, è buona pratica controllarne la storia. Lo sapevi? Spesso si tende a pensare che un dominio non sia mai stato utilizzato prima, tuttavia non è sempre così: può capitare invece che il dominio che si sta per comprare abbia un passato, e se questo trascorso non è stato brillante ciò potrebbe anche influire negativamente sul futuro del tuo sito web.

Per questo motivo, prima di acquistare un dominio è bene accertarsi della sua storia: si tratta di un passaggio da non dimenticare, tanto semplice da attuare quanto essenziale per evitare problemi che potrebbero compromettere la tua presenza online. Quali sono questi rischi, nello specifico?

Innanzitutto, le penalizzazioni SEO: se il dominio ha praticato black hat SEO, ad esempio, potrebbe essere stato penalizzato da Google. Purtroppo, una volta che l’URL viene declassata nell’indice di Google il processo di riconsiderazione è lungo e tutt’altro che veloce: motivo per cui le penalizzazioni passate possono ancora influenzare il posizionamento del tuo sito web, rendendo difficile ottenere visibilità.

Non solo: se il dominio era stato associato a contenuti spam, scommesse o affini, potrebbe essere ancora bloccato da antivirus, firewall o ISP, riducendo l’accessibilità del tuo sito e danneggiandone la reputazione.

Bastano questi due motivi per capire quanto sia importante effettuare una verifica preliminare della cronologia di un dominio. Come farla? È molto semplice, sarà sufficiente utilizzare alcuni strumenti utili, come la Wayback Machine (archive.org) o DomainIQ, per ottenere elementi dettagliati sulle versioni precedenti del sito e sulla sua storia, utili ad identificare eventuali problemi in anticipo: conoscere l’eredità di un dominio ti aiuterà a garantire che il tuo sito parta con il piede giusto!

5. Scegli il giusto Registrar

Infine, non dimentichiamo un altro passaggio cruciale: scegliere il giusto registrar per acquistare il tuo dominio può cambiare la sorte del tuo sito! Un registrar è una società accreditata per vendere e registrare nomi di dominio: sceglierne uno piuttosto che un altro può influenzare molti aspetti legati al tuo business online, quali la facilità di gestione del dominio, la qualità del servizio offerto online, le prestazioni stesse del sito web e la sua sicurezza in Rete.

Il nostro suggerimento è, quando scegli un registrar, di cercare quello che offre un buon supporto clienti, prezzi trasparenti, protezione della privacy, cyber security, certificati SSL, e-mail e hosting web di qualità.

Tra tanti, ti indichiamo Shellrent.com quale ottima scelta per l'acquisto di domini. Questo hosting provider tutto italiano garantisce massimi livelli di sicurezza dei dati ospitati, eccellenti prestazioni e un servizio dedicato che include supporto tecnico, protezione della privacy e gestione semplificata del dominio. Grazie alla sua solida reputazione per affidabilità e qualità, Shellrent è la scelta sicura per chiunque stia cercando di registrare un nuovo dominio.

L’acquisto di un dominio è un passo fondamentale per la presenza online di qualsiasi progetto: scegliere il tuo dominio in modo mirato ti permetterà di costruire una solida base per il tuo successo online. Ricorda, ogni dettaglio conta: prenditi il tempo necessario per valutare tutte le opzioni possibili e fare la scelta che supporti al meglio i tuoi obiettivi di business.