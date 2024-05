Alla scopetta di Crava e Rocca de Baldi con l'Unidea di Mondovì

A conclusione di un anno particolarmente riuscito di incontri, l‘Università degli Adulti (Unidea) di Mondovì ha effettuato lo scorso giovedì 23 maggio un’uscita sul territorio alla scoperta di Crava e di Rocca de Baldi.

Visita al nutrito ecomuseo della cantina e del vino allestito con intelligenza dalla famiglia Pagliano; visita alla bella biblioteca “d. Mattalia” promossa dalla prof.a Annamaria Massimino, che è stata ricordata con un affettuoso profilo.

Poi, a Rocca, visita al suggestivo piccollo borgo medievale e alla chiesa ricca di un fastoso altare barocco; pranzo al rinnovato ristorante “al Castello” e, nel pomeriggio, visitata guidata - nel castello che fu dei Morozzo - alle molte sale del museo storico etnografico del paesaggio e della cultura contadina.

Una bella giornata di scoperte e di amicizia di cui essere grati per l’accoglienza ricevuta. Con un proposito: dopo le vacanze estive, in ottobre tutti al nuovo anno accademico già in preparazione: il 42° della serie.