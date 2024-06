100 anni di storia dronerese: l’azienda “Mauro Vini” si prepara a festeggiare l’importante traguardo

È una storia di gusto, passione e tradizione quella dell’azienda “Mauro Vini”, storia che a Dronero festeggia cent’anni ma che ha in realtà ancora più anni e soprattutto racchiude ben cinque generazioni.

Iscritta nel Registro Nazionale delle Imprese Storiche, l’azienda nasce a Roddino d’Alba nel lontano 1895 quando Vittorio Mauro, emigrato in Argentina, scriveva a suo padre Giuseppe di spedirgli ben 200 botti da un quintale l’una di vino che lui aveva venduto a Santa Fè. Nel 1911 Vittorio tornò poi in Italia e sempre a Roddino comprò dei terreni ricavando una ventina di ettari di vigneto. Si costruì una casa, si sposò ed ebbe 6 figli. Alcuni di loro coltivarono la terra, mentre due di essi, Osvaldo e Vito, vennero a Dronero rilevando nel 1924 una cantina, quella ancora attuale.

Il figlio di Osvaldo, Emanuele Oscar (papà degli attuali titolari Giuseppe e Rossana), dopo gli studi in enologia ad Alba si dedicò interamente alla conduzione dell’azienda fino all’età di 85 anni, facendo di questo lavoro la sua vera passione. Da circa trent’anni, Giuseppe, discendente della quinta generazione, con l’esempio di papà Emanuele Oscar, ha recuperato degli antichi vitigni dove si produce l’antico “ Nebbiolo di Dronero “ (Chatus), coltivato in Valle Maira già nel 1400 e producendo un vino chiamato “Drôné”

Colore rosso rubino, “Drôné” è carico di profumo fresco e fruttato di rosa canina e lampone, sapore austero, dal nerbo vigoroso ma elegante, equilibrato ed armonico. Il sistema di allevamento è a spalliera, la potatura è a guvot, con carica di gemme ridotte per limitare la produzione a vantaggio della qualità.

Le vigne si trovano nel comune di Dronero e Villar San Costanzo, oltre i 600 m. sul livello del mare. La produzione è limitata e le bottiglie sono numerate. Le varie fasi della produzione sono seguite personalmente, partendo dai lavori colturali in vigneto, alla vinificazione e invecchiamento, fino all’imbottigliamento e commercializzazione del prodotto finito.

“Si produce un vino genuino - dice Giuseppe - nel rispetto della tradizione che conserva integra le proprie caratteristiche grazie a trattamenti minimi sia in vigneto che in produzione con una piccola percentuale di solfiti aggiunti.”

I FESTEGGIAMENTI

Due saranno le giornate importanti:

Domenica 30 giugno per la festa dei cent'anni presso la cantina Mauro Vini, in viale Sarrea, ci sarà alle ore 17 la presentazione della comunità slow-food "Prodotti e tradizioni in Valle Maira" con molti produttori locali. A seguire due bellissimi concerti: quello della “Banda Musicale San Luigi” di Dronero, diretta dal maestro Cerelli, e quello della corale “Santa Cecilia” diretta dal maestro Cipri con canti anni ‘50. È obbligatoria la prenotazione entro il 28 giugno (Tel. 3319761285 - 3391268826 - 3387711317. E:mail: info@maurovini.com).

Gradita è la prenotazione anche per la giornata successiva, lunedì 1 giugno, quando alle ore 16 presso l’azienda ci sarà la presentazione della viticoltura di montagna, con antichi vitigni locali: “Chatus" (Nebbiolo di Dronero) e "Gouais blanc" (Liseriet) presenti in Valle Maira dal medioevo. Ospite gradito il Professor Arnulfo Carlo, esperto di viticoltura ed enologia, già docente presso la scuola enologica "Umberto I" di Alba. Seguirà la degustazione del "Drôné", vendemmie 2021, 2022 e 2023