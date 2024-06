Sanfrè, Team Cherasco Drift 7.0 protagonista al Lunatika motor meeting 2024

«Il bilancio è sicuramente positivo, segno che l’amore per i motori è sempre molto forte. La riuscita del nostro evento è una soddisfazione per tutti gli organizzatori», sottolinea il presidente Team Cherasco Drift 7.0, Giuseppe Bosco che aggiunge: «Abbiamo lavorato nei minimi dettagli in collaborazione con la proloco di Sanfrè. Applauditissime le spettacolari esibizioni di piloti del calibro di Cristiano Rubba, Marco Aramini, David Scalfi, Tommaso Dell’Agnol, Andrea Favaro, Daniele Stoppa, Daniele Quaglia, Germano Coero Borga, Roberto Iacoviello, Diego La Greca e tanti altri. Non sono mancati gli ospiti speciali, da Faenza è arrivato il grande pilota rally Riccardo Errani con la sua Lancia Delta evoluzione ufficiale, da Verona la campionessa italiana Mirella Vernacchia con la figlia Alyssa, da Monopoli il Block Box Racing team, capitanato dal grande Vito Ippolito. È stato impegnativo, ma non ci siamo arresi, mettendo come sempre in primis la sicurezza per i piloti e per il pubblico».